Kínai kézbe kerülhet a világ egyik legnagyobb videojátékos cége, közel 30 százalékot ugrott az árfolyam

A Tencent és a Guillemot család fontolgatja a problémákkal küzdő francia videojáték-fejlesztő, a Ubisoft Entertainment felvásárlását - számolt be a Bloomberg . A hír megjelenése után közel 30 százalékot ugrott a Ubisoft árfolyama.

A Ubisoft jövője körül egyre több a találgatás, miután a cég piaci értéke az idei évben több mint felére csökkent. A Bloomberg értesülései szerint a kínai technológiai óriás Tencent Holdings és a Ubisoftot alapító Guillemot család különböző lehetőségeket mérlegel a vállalat stabilizálására és értékének növelésére, beleértve a cég esetleges felvásárlását is.

A Tencent és a Guillemot Brothers tanácsadókkal egyeztet a lehetséges lépésekről. Az egyik megvitatott opció a vállalat magánkézbe vétele lenne, amelyben a két fél együttműködne.

A hír hatására a Ubisoft részvényei pénteken 33 százalékkal emelkedtek a párizsi tőzsdén, az 1996-os tőzsdei bevezetésük óta a legerősebb napot produkálva.

Az idei év során a Ubisoft részvényei mintegy 40 százalékot veszítettek értékükből, így a cég piaci kapitalizációja jelenleg körülbelül 1,8 milliárd euróra tehető. A Tencent április végén a Ubisoft nettó szavazati jogainak 9,2 százalékát birtokolta, míg a Guillemot család részesedése 20,5 százalék körül mozgott a legutóbbi éves jelentés szerint.

A részvényárfolyam zuhanása közepette egyes kisrészvényesek, köztük az AJ Investments, a Ubisoft magánkézbe vételét vagy egy stratégiai befektetőnek történő eladását szorgalmazták. A megbeszélések azonban még korai szakaszban vannak, és nem biztos, hogy konkrét tranzakcióhoz vezetnek.

A Ubisoft az elmúlt időszakban komoly kihívásokkal szembesült. A múlt hónapban részvényei több mint egy évtizedes mélypontra zuhantak, miután a vállalat csökkentette előrejelzését a vártnál gyengébb eladások és a várva várt Assassin's Creed Shadows játék késése miatt. A cég az elmúlt években szenvedett a világjárvány miatt is, amely új játékok megjelenésének késését és címek törlését eredményezte.

Korábban, 2022-ben több magántőke-befektetési társaság, köztük a Blackstone és a KKR & Co. is érdeklődött a Ubisoft iránt. Ugyanebben az évben a Guillemot család partnerségre lépett a Tencenttel, amely a Ubisoftban meglévő közvetlen részesedése mellett a Guillemot Brothers Holding 49,9 százalékát is megvásárolta.

Yves Guillemot, a Ubisoft elnök-vezérigazgatója egy tavalyi interjúban hangsúlyozta, hogy a Tencenttel kötött megállapodás továbbra is lehetővé teszi a család számára, hogy szabadon tárgyaljon és működjön együtt más partnerekkel.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ