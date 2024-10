Rekordnyereség felé tart az MVM Csoport, tovább nőhet a súlya régiós gázpiacon

Az idén első félévi 222 milliárd forintos nyereség után a második félévünk kicsit visszafogottabban alakulhat, de a 2024-es év egészét "optimistán látjuk, erős gazdasági teljesítményre számítunk" – mondta el a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Fazekas László, amelyben az első félévi eredmény főbb összetevőit és a kilátásokat jártuk körbe. Az MVM Csoport gazdasági vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy az energiaárak stabilizálódásával "a nagykereskedelem eredménye a korábbi rekordszintekhez képest mérséklődni fog", de ezzel együtt a sokféle földgázforrás elérhetősége, és a diverzifikációs törekvések erősíthetik Magyarország regionális "földgáz-hub", szerepét, ami "a cégcsoport pénzügyi eredményét is javítani fogja". Az interjúban számos pénzügyi kérdés szóba került, így például a befektetésre ajánlott hitelminősítés megőrzésének fontossága, és az idei évi esetleges osztalékelőleg befizetési kötelezettség is. A vezérigazgató-helyettes jelezte, hogy az MVM Csoport négy újabb naperőmű projektet vett meg, és érintette a Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő-hosszabbításának költségét, annak finanszírozási összetételét is. Szó esett továbbá a három új gázerőmű tender állásáról, és a tervezett finanszírozási konstrukcióról is. Az MVM Csoport vezérigazgatója, Mátrai Károly is előad a Portfolio jövő csütörtöki Energy Investment Forum konferenciáján és egy panelbeszélgetésben is részt vesz, még nem késő regisztrálni itt