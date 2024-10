Erről az Nvidia raliról még nem maradtunk le - Itt a soha vissza nem térő alkalom?

A múlt hét végén ismét a technológiai részvények felé fordultak a befektetők, ennek eredményeként pedig az Nvidia árfolyama máris egy nagyon fontos szinthez ért. A most következő raliról pedig úgy tűnik, hogy még nem maradtunk le, hiszen nagy jó beszállási lehetőségek vannak most a papírban. Lássuk! Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.