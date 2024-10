Itt a Tesla legújabb dobása, a Cybercab

Ma hajnalban bemutatták a Tesla új autóját, a teljes önvezetést ígérő Cybercabet. Nem egy hagyományos autóról van szó, hiszen nincsen benne se kormánykerék, se pedálok. Ez lesz a Tesla legolcsóbb autója, az ígéretek szerint 30 000 dollár körüli áron lesz kapható, jó esetben 2026-tól. Addig azonban még valószínűleg sok akadályt kell leküzdenie a cégnek, egyrészt a gyártás felfuttatása, de még inkább az autó működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése terén.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.

Lezajlott a Tesla új robotaxiját bemutató esemény, amelyen Elon Musk lerántotta a leplet a vállalat új, Cybercab nevű termékéről. Egy kétüléses önvezető autóról van szó, amelyben sem kormánykerék, sem pedig pedálok nincsenek. Musk már az új járműben érkezett meg a színpadra, és azt is elárulta, hogy „optimista becsléssel” 2026-ben indulhat meg a gyártása, és 30 000 dollár (11 millió forint) alatt lesz az ára.

Valószínűleg hajlamos vagyok kicsit optimista lenni az időkereteket illetően, de 2026-ban. 2027 előtt, hadd fogalmazzak így

- mondta Musk.

Elmondása szerint az üzemeltetés idővel 20 centbe fog kerülni mérföldenként (bár ezt tovább nem részletezte), a töltés pedig induktív lesz, nem igényel kábelt. Más, működő robotaxikhoz képest a Cybercab a közlekedéshez mesterséges intelligenciát és kamerákat használ, de nincs szüksége más hardverre - ezt a megközelítést a befektetők és az elemzők kihívásként jelölték meg mind technikai, mind szabályozási szempontból.

Musk már közel öt éve lengeti be a modellt, bár a gyártás megkezdése előtt még egy sor szabályozási akadályt kell leküzdenie. A vezérigazgató előadásából nem derültek ki technikai részletek arról, hogy a Tesla hogyan fogja a Full Self-Driving (FSD) néven forgalmazott vezetőtámogató funkciókat olyan szintre fejleszteni, ahol a fogyasztóknak már nem kell felügyelniük a rendszert. Musk elmondta, hogy a Tesla arra számít, hogy ez a funkció a Model 3 és a Model Y tulajdonosok számára Texasban és Kaliforniában jövőre válik elérhetővé.

Musk terve az, hogy létrehozzon egy önvezető taxikból álló flottát, amelyet az utasok egy alkalmazáson keresztül tudnak hívni. Az egyes Tesla-tulajdonosok is tudnak majd pénzt keresni az alkalmazáson azzal, hogy járműveiket robottaxiként üzemeltetik.

Az önvezető jövő már itt van. Ma este 50 teljesen önvezető autónk van itt. Láthatják majd a Model Y-okat és a Cybercabet. Mind vezető nélküliek

- mondta Musk.

A Tesla továbbá bemutatott egy nagyobb, önvezető koncepciójárművet is, Robovan néven, amely akár 20 ember szállítására is képes, és demonstrálta az Optimus nevű humanoid robot egy frissített modelljét.

Az új fejlesztések beleillenek abba a narratívába, amelyet maga Musk is erősít, miszerint a Teslát inkább AI robotikai vállalatnak kell tekinteni, mint autógyártónak.

Ugyan történtek érdekes leleplezések az eseményen, azok a befektetők csalódottak maradtak, akik konkrét részleteket vártak arról, hogy a Tesla milyen gyorsan tudja felfuttatni a robotaxik gyártását, biztosítani a hatósági engedélyeket, és végrehajtani egy olyan üzleti tervet, amellyel sikerül megelőzni a Waymo-hoz hasonló riválisokat.

A robotaxi fronton a Tesla még mindig lemaradásban van az olyan cégektől, mint a Waymo és a Cruise, amelyek mindketten robotaxi szolgáltatást kínálnak egyes amerikai városokban, nem is beszélve a kínai utcákat járó robotaxikról. A működésük közben azonban számos közlekedési incidens, sőt sérülés is történt. A Tesla is fokozott ellenőrzés alá került a teljes önvezetésre vonatkozó állításaival kapcsolatban, különösen a szoftverrel kapcsolatos néhány nagy visszhangot kiváltó baleset után.

Életeket fog menteni

- mondta Musk, miközben azt állította, hogy az önvezető járművek "tízszer" biztonságosabbak lesznek, mint az emberi sofőrök.

Miközben a Tesla egyre nagyobb hangsúlyt fektet az AI-ra és az önvezetésre, a vállalat eladásai csökkennek, egyrészt a Kínában megnövekedett verseny, másrészt a lassuló EV-kereslet miatt. A vállalatot az a veszély fenyegeti, hogy 2024-ben először csökkennek az eladásai éves szinten.

Minden jó néz ki, kivéve az ütemterveket. Részvényes vagyok, és eléggé csalódott. Azt hiszem, a piac határozottabb ütemterveket akart. Nem hiszem, hogy sokat mondott volna bármiről is... Nem adott sok információt

- mondta Dennis Dick, a Triple D Trading részvénykereskedője.

Az egyetlen konkrétum a 30 000 dollár volt Cybercabnél. A koncepciók mind nagyszerűek voltak. Szuper menő az ötlet? Abszolút.

- mondta Nancy Tengler, a Laffer Tengler Investments vezérigazgatója, Tesla befektető.

A teljes eseményről szóló közvetítés az alábbi videón látható. Egészségügyi vészhelyzet miatt durván 50 percet csúszott a kezdés.

Sok volt már az ígéret

Elon Musk esetében mindig érdemes fenntartással kezelni az igéreteket.

2015-ben azt mondta a részvényeseknek, hogy a Teslák három éven belül elérik a „teljes önvezetést”. Ez nem történt meg.

2016-ban azt mondta, hogy egy Tesla 2017 vége előtt képes lesz egy országot átszelő utat megtenni anélkül, hogy emberi beavatkozásra lenne szükség. Ez soha nem történt meg.

2019-ben, egy intézményi befektetőkkel folytatott beszélgetésen Musk azt mondta, hogy 2020-ra 1 millió robotaxizásra kész Tesla lesz az utakon, amelyek heti 100 órát fogják önmagukat vezetni és pénzt keresni a tulajdonosaiknak. Nyilvánvalóan eddig ez sem valósult meg.

Az évekig óta tartó ígérgetés után a mostani esemény végre valóban nyújtott némi konkrét betekintést a vállalat víziójába. Az ütemtervet viszont most is érdemes óvatosan kezelni.

