Szépen csendben durva áremelésre készülhet a Netflix

Áremelésre készülhet a Netflix elemzők szerint, miután van olyan előfizetése, ahol már évek óta változatlan a havidíj. A streaming szolgáltató erre nem tett egyelőre konkrét utalást, de jövő héten jön a társaság gyorsjelentése, akkor többet elárulhat a menedzsment a terveiről.

A streaming szolgáltatók erősödő versenye közepette az utóbbi időben számos változtatást eszközölt a Netflix annak érdekében, hogy visszaszorítsa a szolgáltatást ingyen használókat, és megfogjon minden centnyi bevételt. Fellépett a jelszómegosztás ellen, bevezette a reklámokkal támogatott előfizetést, sőt, voltak piacok, ahol ki is vezette a reklámokat nem tartalmazó alapcsomagot.

De van olyan előfizetése, ahol évek óta nem emelt árat a Netflix, így ez lehet a következő logikus lépés elemzők szerint a bevételek és az eredmény növelésére

– írja a Marketwatch.

A Citi Research elemzője erőteljes áremelést vár a társaság egyik legfontosabb piacán, az Egyesült Államokban, becslései szerint 12 százalékkal emelheti az árakat a Netflix, ez azt jelenti, hogy a reklámokat tartalmazó csomag, ami most 6,99 dollár, 7,8 dollár lehet, a 15,49 dolláros standard csomag 17,35 dollárra drágulhat, a 22,99 dolláros prémium csomag ára pedig 25,75 dollárra emelkedhet. Ezek az áremelések összességében 3 százalékkal dobhatják meg a Netflix teljes bevételét az elemző prognózisai szerint.

A Piper Sandler szakértője az áremelést a tartalom erős felfutása miatt várja, és hozzátette, hogy a standard csomag ára 2022 eleje óta nem emelkedett, a hirdetéseket tartalmazó előfizetésen pedig a bevezetése óta nem drágított. Ráadásul a reklámokat tartalmazó előfizetés olcsóbb, mint a nagy versenytársnál, a Disney+-nál.

A Jefferies elemzője egy augusztusi jegyzetében az év végére várta az áremelést a Netflixnél, amit ő is azzal indokolt, hogy egyes csomagok ára rég nem változott, és a Netflix továbbra is a legolcsóbb a streaming szolgáltatók között. Miközben a Disney augusztusban jelentett be áremelést, ami ebben a hónapban lép életbe, a Max pedig a nyár folyamán emelte a reklámmentes előfizetések árait. De az áremelést erős tartalomkínálattal fogja megtámogatni a Netflix a szakértő várakozásai szerint, jön a Squid Game második évada, aminek első évada a szolgáltató valaha volt legnézettebb műsora, jövőre pedig érkezik a Stranger Things ötödik évada is.

A streamingcégek a világjárvány idején arra törekedtek, hogy minél több előfizetőt szerezzenek, most már inkább arra koncentrálnak, hogy növeljék az egy főre jutó bevételeket és ezzel a profitot, hogy a részvényesek is elégedettek legyenek.

A részvényárfolyamnak jót tehet az áremelés, a Citi elemzője pozitív részvénypiaci reakcióra számít, amennyiben a Netflix bejelenti az amerikai előfizetési díjak változását. De a jövő évi kilátásokra kevésbé optimista, attól tart, hogy a jövő évi bevétel-és profitnövekedési várakozásokat nehézkesen tudja majd teljesíteni a Netflix.

A Netflix egyelőre nem tett utalást potenciális áremelésekre, és a Marketwatch megkeresését sem kommentálta.

Jövő hét csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves számait a vállalat, amelyen a menedzsment beszélhet a jövőbeli terveiről, akár a potenciális áremelésekről is. A lezárt negyedévre 9,7 milliárd dolláros bevételt várnak az elemzők a Refinitiv konszenzusa szerint, ami 14 százalékos növekedés, a működési eredmény 2,7 milliárd dollárra emelkedhetett, ami több mint 40 százalékos plusz az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az egy részvényre jutó eredmény 5,1 dollár lehetett, szemben a bázisidőszaki 3,7 dollárral.

A Netflix részvényei idén 50 százalékot emelkedtek, amivel felülteljesítő az amerikai tőzsdén a papír, a Nasdaq 20 százalékos pluszban áll az év eleje óta.

