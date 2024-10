A társadalmi egyenlőtlenségek aláássák a gazdasági stabilitást

Napjaink egyik legsürgetőbb fenntarthatósági kihívása a társadalmi egyenlőtlenségek és polarizáció drámai sebességű növekedése, amelynek gazdasági hatásai a vállalatokat is érintik. Az egyenlőtlenség rendszereink következménye, a megoldás a rendszerszintű átalakulásban van. Ebben a vállalatoknak is fontos szerep jut, elősorban a munkavállalóikra és az értékláncukra gyakorolt hatásokon keresztül. Ezekről szólt a BCSDH üzleti ebédje, amelynek fókuszában a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és az ember, mint gazdasági érték álltak.

Az egyenlőtlenség egyre nagyobb mértékű a világon és hazánkban is. A világ népességének leggazdagabb 1%-a birtokolja a globális vagyon 45,6%-át, a legszegényebb fele pedig még 1%-ot sem. Magyarországon a legjobban kereső 10% az összes jövedelmek 40%-át és a tőkejövedelmek 90%-át birtokolja.

Az egyenlőtlenség akadályozza a társadalmi és gazdasági fejlődést, azonnali cselekvések hiányában pedig még tovább súlyosbodhat. A folyamat ráadásul gyengítheti az eddigi, a szegénységgel, az éghajlatváltozással és a gazdasági átalakulással kapcsolatban megtett intézkedések eredményeit és hatásait is.

A BCSDH ennek fényében egy öt pontos javasolt akciótervet mutatott be üzleti ebédjén, amely a vállalatoknak segít lépéseket tenni az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Az akcióterv fontos eleme a tisztességes megélhetést biztosító bérezés, az inkluzív, rugalmas és biztonságos munkakörnyezet megteremtése és fenntartása, a munkavállalók élethosszig tartó fejlődésének proaktív támogatása, valamint ezen akciók megvalósulásának felmérése és kiterjesztése az értékláncban.

Ezen túl, a szervezet átadta a Fenntartható jövőért díjakat, amellyel négy kategóriában ismerték el a fenntarthatóság területén kiemelkedő vezetőket, vezető nőket és üzleti megoldásokat.

Bevezető gondolataiban Ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke kiemelte: „Az egyenlőtlenségek csökkentésének üzleti érvei a kockázatok mérsékléséről szólnak, miközben hozzájárulnak a gazdaság hosszú távú fenntarthatóságához. Az egyenlőtlenség csökkentése összehangolt intézkedéseket igényel minden szereplő - állam, vállalatok, civil szervezetek, munkavállalók - részéről. A változások elindításában kulcsfontosságú, hogy az ember, mint érték jelenjen meg ezekben az értékteremtő folyamatokban.”

„A növekvő egyenlőtlenségek mind rendszer-, mind üzleti szinten jelentős kockázattá váltak. A társadalmi ("S") szempontok integrált kezelése az ESG-ben a CSRD és CSDDD bevezetésével egyre inkább szabályozási követelménnyé válik, és egyben lehetőség is teremt arra, hogy ellenállóbb és termelékenyebb értékláncokat építsünk. Bátor és határozott közös fellépésre van szükség ahhoz, hogy ez a vízió valósággá váljon. A Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) kezdeményezésen keresztül a jövő megoldásaiba fektetünk be, és az egyenlőség kérdését a vállalati döntéshozó testületek napirendjére tűzzük. Alig várjuk, hogy Magyarország vállalati éllovasai is csatlakozzanak hozzánk ezen az úton.”– fejtette ki Carolien De Bruin, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) Equity Action vezető igazgatója előadásában.

A vállalatok elsősorban saját munkavállalóikon keresztül tudnak lépéseket tenni, de további három érintetti körre – az értékláncban dolgozókra, a fogyasztókra és a közösségekre is hatással tudnak lenni. Hogyan lehet elindulni ezen az úton? Melyik vállalatnál hogyan jelenik már meg az ember, mint érték a folyamataiban? – ezek a kérdásek álltak annak a vállalatvezetői kerekasztalbeszélgetésnek a fókuszában, amelyben Raffaella Claudia Bondi a Roche Magyarország ügyvezető igazgatója, Lucenko Viktória, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója, és Mikó Zoltán, a Future FM vezérigazgatója beszélgettek, Márta Irén, a BCSDH igazgatójának moderálásában.

