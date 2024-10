Új csúcson az S&P, mindig index emelkedni tudott

Portfolio 2024. október 14. 22:00

Főként pozitív mozgásokat hozott a hétfő reggel Ázsiában, miután a piaci szereplők továbbra is meglehetősen bizonytalanok a kínai gazdaságélénkítő csomag részleteivel kapcsolatban, emellett ráadásul a deflációs félelmek is nőni kezdtek az országban a friss inflációs adatok láttán, ennek következtében pedig eséssel kezdi a hetet az olajár. Európában a tőzsdék a nap végére már pozitív képet mutattak. Gazdasági események szempontjából kimondottan eseménytelenül indult a hét. Amerikában Colombus-nap mellett is rekordon zárt az S&P500, de a többi főbb index is emelkedéssel kezdte a hetet.