Az afrikai operáció lehet a Vodafone megmentője?

Jelentős mélyrepülésen ment keresztül a Vodafone árfolyama az elmúlt években. Az egyre komplexebb működési struktúra, a megugró költségek és csökkenő profitok, a cash flow-t emésztő spektrum és hálózatfejlesztési beruházások, az egyre halmozódó hitelállomány, valamint a gyenge spanyol és olasz operáció mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők bizalma megrendüljön a vállalatban, és egyre többen álljanak az eladói oldalra. Ezekkel a kihívásokkal szembesült a 2023 januárjában kinevezett Margaret Della Valle, aki egy új stratégiai szemléletmód mentén tervezi ismételt növekedési pályára állítani a vállalatot.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A stratégia középpontjában az ügyfélélmény javítása mellett a működési struktúra egyszerűsítése, valamint a növekedés beindítása áll.

Az alacsony jövedelmezőségű spanyol leányvállalat értékesítése már meg is történt, illetve az olasz leánycég értékesítése is folyamatban van, melynek lezárására várhatóan jövőre kerül sor.

Emellett a Vantage Towers nevű toronycégéből is értékesített jelentős részesedést a likviditás javítása érdekében. Ezekből a tranzakciókból akár 13,4 milliárd euró készpénz is befolyhat, amennyiben mindegyik sikeresen lezárul. A befolyó összegek pedig elsősorban a hitelállomány leépítésére, valamint kisebb részt részvény-visszavásárlásra fognak fordítani. A költségek további csökkentése érdekében 11 ezer alkalmazottat is leépítenek, ami a bérköltségek csökkentésén felül a túlzottan szerteágazó és felesleges munkafolyamatok egyszerűsítését is célozta.

Németország

A piaci elemzőket leginkább foglalkoztató kérdés a korábban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, és a csoport EBITDA-nak több mint 40 százalékát adó német szegmens újbóli növekedésének a beindítása. 2019 és 2022 között a szegmensen belül a bevétele átlagosan 8 százalékkal növekedett évente, valamint az átlagos EBITDA margin is 42 százalék körül mozgott. Az utóbbi években viszont lejtmenetnek lehettünk szemtanúi, ami az ügyfélvesztésen keresztül a bevételek csökkenésével és a megugró költségek következtében az erodálódó EBITDA marginhoz vezetett, amely az előző lezárt pénzügyi év végén csupán 38,7 százalékon állt.

A német szegmens kilátásait tovább nehezíti a tavaly elfogadott német TV-szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás, melynek következtében jelentős ügyfél lemorzsolódásra számítanak, ami jelentős nyomást gyakorolhat a bevételekre. Tehát a legfőbb kérdés a szegmens jövője szempontjából, hogy sikerül-e megfordítani ezt a folyamatot és az ügyfélelégedettség növelése által újabb ügyfeleket tud-e szerezni a cég.

Lehetőség a piacvezető szerepre

A német operáció mellett nem elhanyagolható az Egyesült Királyságban sem a Vodafone szerepe, ahol jelenleg a harmadik legnagyobb piaci szereplő. A szigetország az európai országok között az egyik legelmaradottabb a letöltési sebesség és 5G lefedettség terén az Opensignal felmérése alapján. Tavaly nyári bejelentés alapján a Vodafone angol leánya és a CK Hutchinson által tulajdonolt Three UK egy közös tulajdonú vállalat létrehozását tervezi, melyben előbbinek 51 százalékos részesedése lenne. Ha összejön a tranzakció, a közös vállalat az Egyesült Királyság legnagyobb telekommunikációs szolgáltatójává válhat. Az angol lakosság számára a tranzakció igazán előnyős lenne, ugyanis a közös vállalat 11 milliárd font értékben eszközölne hálózatfejlesztési beruházásokat a következő 10 évben, kiemelt szerepet fordítva az 5G lefedettség fejlesztésére. A versenyhivatal részéről végső döntésre év végére lehet számítani, jelenleg ellenzik a tranzakciót a verseny torzulására és az árak emelkedésére hivatkozva.

Afrika lehet a növekedés motorja?

Elképesztő növekedést tudhat magának a Vodafone az afrikai országokban, ahol már tavaly átlépte a 150 milliós mobil előfizetői ügyfélszámot, köszönhetően a vezetékes szélessávú internet hozzáférés hiányának és az okostelefonok egyre növekvő elterjedésének. Jelenleg nyolc afrikai országban kínálja szolgáltatásait, közülük is kiemelkedik a dél-afrikai és egyiptomi szegmens, ahol együttesen 100 millió körüli ügyfélszámmal rendelkezik. Az itteni növekedését segíti, hogy nemcsak telekommunikációs szolgáltatóként üzemel, de a pénzügyi szolgáltatások terén is vezető szerepre tört.

A Safaricommal közösen fejlesztett M-Pesa nevű mobilfizetési felület pénzügyi szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé emberek milliói számára, akik mobiltelefonnal rendelkeznek, ellenben bankszámlával nem. Az úgynevezett mobil pénz a térségben széles körben használt bérek és nyugdíjak fizetésére, kormányzati támogatások folyósítására, mivel csökkenti a korrupció és a lopás kockázatát is az alapvetően készpénzre épülő társadalmakban. Sikerét mi sem szemlélteti jobban, minthogy az elmúlt évben átlagosan 4 millió euró értékű tranzakciót bonyolítottak le óránként a hálózaton keresztül.

A Vodafone Cash applikáció egy digitális pénztárca és pénzügyi szolgáltatások biztosítására alkalmas felület. Funkcionalitását tekintve lehetővé teszik a felhasználók közötti pénztranszfert, számlák fizetését, személyes pénzügyek intézését, valamint készpénz ki-és befizetések ATM-en keresztüli intézését az egyiptomi lakosság számára, akik kétharmada egyébként bankszámlával sem rendelkezik. Míg a Dél-Afrikában működtetett VodaPay alkalmazás a pénzügyi szolgáltatásokon túl különféle biztosítási és hitelezési funkciókat is ellát. A két alkalmazás iránti igényt jelzi az aktív ügyfelek növekedése is, előbbi a 2,8 milliós előző éves bővülést követően már 8,2 milliós, míg a dél-afrikai verzió már közelíti a 6 milliós aktív felhasználói bázist.

Az elmúlt évek tendenciáját tekintve pedig további növekedésre lehet számítani a Föld második legnagyobb kontinensén lévő operációtól. A Worldometer előrejelzése szerint, az afrikai lakosság több mint 2 százalékkal fog növekedni éves szinten az évtized végére, míg 2050-re már a világ lakosságának több mint 26 százalékát is adhatja a jelenlegi 18,6 százalékhoz képest. A rohamos ütemben emelkedő lakosság ellenére a digitalizáció, illetve az ahhoz való hozzáférés még mindig korlátozott. Az ITU előrejelzése alapján a következő év végére akár elérheti az 500 milliót is a mobiltelefont használók száma, ami a gyors növekedés ellenére még mindig csak a kontinens teljes lakosságának közel harmadát adja.

Számunkra már lassan evidensé vált, hogy 5G hálózatot használunk Európában, viszont Afrikában az 5G lefedettsége csupán 6 százalékon áll jelenleg, és a 4G lefedettség is csupán 58 százalékos a 2023-as adatok alapján. Idén szeptemberben egy 14 dolláros felhőalapú okostelefont dobott piacra a Vodafone, ami egy egyszerű nyomógombos készüléknek tűnik, viszont képes a 4G technológia használatára, ezáltal számos alapvető alkalmazás használatát lehetővé teszi, amikhez internetelérés szükséges. Jelentős előrelépésnek tűnhet az afrikai lakosság technológiai fejlődésének előmozdítása szempontjából, ugyanis egy 2020-as felmérés szerint egy átlagos, 62 dollárba kerülő okostelefon az egy főre jutó havi bruttó nemzeti jövedelem 63 százalékát tette ki. Hogy értelmezni is lehessen ennek a számnak a súlyát, az amerikai régióban ez a szám a 12 százalékot sem éri el.

A csoport 65 százalékos tulajdonában lévő afrikai szegmense, a Vodacom szintén tőzsdén jegyzett cég 11,5 milliárd euró körüli piaci kapitalizációval és a csoport EBITDA-nak kb. 23 százalékát adja. A Vodafone csoport a jelentős árfolyamesést követően jelenleg 23,4 milliárd euró körüli piaci kapitalizációval rendelkezik, ami az 5 évvel korábbi értéknek kevesebb mint a fele. Ha eltekintünk az árfolyamhatásoktól és egyedül a piaci kapitalizációból indulunk ki, akkor azt láthatjuk, hogy 1 százaléknyi változás a Vodacom árfolyamában valamivel több mint 0,3 százaléknyi változást kellene eredményezzen a Vodafone részvényárfolyamában. Ennek ellenére az elmúlt 5 éves teljesítményüket figyelve az látható, hogy a Vodafone 40 százalékponttal gyengébb teljesítményt tudott felmutatni a Vodacomhoz képest.

A fentebb leírtak alapján látható, hogy jelentős növekedési potenciált tartogat az afrikai operáció a Vodafone számára, amennyiben továbbra is sikerül kihasználni a populáció növekedésében és a technológia fejlődésében rejlő lehetőségeket. Mindemellett, ha sikerülne ismételten növekedési pályára állítani a legnagyobb német szegmensét, és az angliai versenyhivatal is az áldását adná a Csoport által tervezett tranzakcióra, akkor várhatóan egyre több befektető pártolna át a vételi oldalra. Egyelőre azonban úgy tűnik, bőven rejlenek kockázatok a jövőbeli növekedés tekintetében. Viszont ha sikerül pozitív eredményeket elérni az új vezetésnek, a jelenlegi árfolyamszint kiemelkedő beszállási lehetőségnek is mutatkozhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images