Javul a hangulat, felpattantak a tőzsdék

Az önvezető technológiával foglalkozó Pony.ai startup a héten nyújthatja be tőzsdei bevezetés iránti kérelmét az Egyesült Államokban. A vállalat akár 300 millió dollárt is bevonhat a lépéssel, miközben jelentős kínai autóipari szereplők szállhatnak be a cégbe. A cég korábban elhalasztott tőzsdei tervei most újra napirendre kerültek, miután Kína lazított a külföldi tőzsdei bevezetésekre vonatkozó szabályozáson - írta meg a Bloomberg.