Vegyesen teljesít az amerikai tőzsde

Új piacra, Észak-Macedóniába léphet be a 4iG, az országban leányvállalatot is alapított a magyar cég. Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.