Elon Musk egymillió dolláros csekkeket osztogat minden nap - Valószínűleg vizsgálat indul az ügyben

Elon Muks minden nap 1 millió dollárt ad egyvalakinek, aki aláírja az online petícióját, a milliárdos ezzel is segíti Donald Trump kampányát. A kezdeményezés jogszabályokba is ütközhet, a Reuters arról ír, hogy vizsgálat indulhat a csekkosztás miatt.