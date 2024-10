Embereket ölt meg, ezreket tett hajléktalanná és megmérgezett egy folyót a katasztrófa: perbe fogták a bányaóriást

A londoni Legfelsőbb Bíróságon hétfőn kezdődik a BHP elleni per tárgyalása a 2015-ös brazil gátkatasztrófa ügyében. A felperesek, köztük több mint 600 ezer brazil állampolgár, 46 önkormányzat és mintegy 2000 vállalkozás, akár 47 milliárd dollár kártérítést is követelhetnek a világ legnagyobb bányavállalatától. A per Brazília történetének legsúlyosabb környezeti katasztrófájával kapcsolatos, amely 19 ember halálát okozta és hatalmas környezeti károkat okozott.Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.