Lendületben az arany, új történelmi csúcson az árfolyam

Az arany új történelmi csúcsot döntött, az ezüst pedig 12 éve nem látott magasságban jár a globális gazdasági és politikai bizonytalanságok közepette. Az amerikai választások körüli feszültségek, a közel-keleti konfliktus és a vezető jegybankok kamatcsökkentései mind a nemesfémek árfolyamának emelkedését segítik - írja a Reuters.

Portfolio Investment Day 2024 Jön az új amerikai elnök, kifutnak a magas hozamú állampapírok, egyre alacsonyabbak a kamatok, adódik a kérdés: mibe érdemes most befektetni? A kérdésre profi szakemberek hozzák a válaszokat, befektetési ötleteket, november 6-án jön a Portfolio Investment Day 2024. Most érdemes jelentkezni!

A spot arany ára 0,3%-kal emelkedett, unciánként 2727,95 dolláron áll, miután korábban 2732,73 dolláros történelmi csúcsot ért el. Az amerikai arany határidős jegyzése még ennél is magasabb, 0,5%-os növekedéssel 2743 dolláron járt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az ezüst árfolyama is jelentős emelkedést mutatott, 0,9%-kal 33,95 dollárra nőtt unciánként, ami 2012 vége óta a legmagasabb érték.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője a jelenlegi helyzetet értékelve kiemelte:

A jelenlegi piaci környezetet a csökkenő kamatlábak és a megnövekedett geopolitikai kockázatok kombinációja jellemzi - ez a forgatókönyv mindkét fronton megfelel az aranynak.

Kína a gazdaság élénkítése érdekében csökkentette irányadó kamatlábát. Ugyanakkor érdekes módon a világ legnagyobb aranyfogyasztójának számító országban az arany iránti kereslet visszaesett a magas árak és a gazdasági lassulás miatt. Az Egyesült Államokban a kereskedők 99%-os valószínűséggel számítanak a Federal Reserve novemberi kamatcsökkentésére. Az Európai Központi Bank már lépett is, a múlt héten negyed százalékponttal mérsékelte a kamatokat. Az alacsonyabb kamatlábak általában növelik az arany vonzerejét, emellett az aranyat hagyományosan biztonságos menedéknek tekintik gazdasági és politikai zavarok idején.

A 2024-es amerikai elnökválasztási verseny is befolyásolja a piacokat. Donald Trump volt elnök és Kamala Harris alelnök fej-fej mellett halad a november 5-i választást eldöntő hét csatatérállamban. A közel-keleti helyzet továbbra is feszült. Vasárnap este Bejrútban több robbanás is hallatszott, miközben Izrael a Hezbollah csoport pénzügyi műveleteihez kapcsolódó helyszínek megtámadására készült.

A Reuters által megkérdezett szakértő 2800 dolláros célárat adott az év végére az aranyra, de hozzátette, hogy "nagy lesz a kísértés a profitrealizálásra, ami lelassíthatja az emelkedést.

A platina és a palládium árfolyama szintén emelkedett. A platina 0,4%-kal unciánként 1017,84 dollárra nőtt, ami július közepe óta a legmagasabb árfolyam, míg a palládium 0,5%-kal 1084,97 dollárra emelkedett.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images