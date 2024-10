Botrány a szomszédunkban: 26 millió palack üdítőt hív vissza a Coca-Cola!

Nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy akkora mennyiségben kell üdítőket visszahívni mint most: a Coca-Cola 26 millió üdítőt hív vissza Ausztriában, gyakorlatilag az elmúlt két hónap termelése semmisül így meg, írja a Kronen Zeitung.

A gyártás során elkövetett technikai hiba miatt a 0,5 literes palackokban apró fémdarabok lehetnek, ezért

a Coca-Cola 26 millió palack üdítőt kénytelen kivonni a forgalomból a Coca-Cola, a Fanta, a Sprite és a MezzoMix márkákból.

A gyártás során eltört egy szita, ezért nem zárható ki, hogy apró fémdarabok kerültek a palackokba. A Coca-Cola a Bécsi Piacfelügyelettel történt egyeztetést követően úgy döntött, hogy elővigyázatosságból visszahívja

a Coca-Cola, Fanta, Sprite és MezzoMix márkájú, 2025. február 4. és 2025. április 12. közötti lejárati idővel rendelkező 0,5 literes PET limonádé termékeket.

Az esetlegesen érintett termékek fogyasztásától a lehetséges egészségügyi kockázat miatt eltanácsoljuk

- közölte a Coca-Cola. A visszahívás mértéke is ismertté vált.

Ausztriában összesen 26 millió palack érintett, amelyeket a következő napokban meg kell semmisíteni. Ez az elmúlt két hónap termelését érinti.

A visszahívás számos 500 milliliteres limonádéfajtát érint: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Sugar Zero Caffeine, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) és MezzoMix.

A fogyasztók a termékeket a vételár visszatérítéséért a blokk bemutatása nélkül is visszavihetik az élelmiszer-kiskereskedésekbe.

A kiskereskedőknek és a vendéglátóhelyeknek azonnal ki kell vonniuk az érintett tételeket a forgalomból.

Múlt héten számoltunk be arról, hogy a Coca-Cola visszahívta a Minute Maid Zero Sugar Lemonade elnevezésű termékét az Egyesült Államokban, miután kiderült, hogy a cukormentes italként címkézett üdítő valójában jelentős mennyiségű cukrot tartalmaz. A visszahívás három amerikai államot érint, és a vállalat már intézkedett az érintett termékek eltávolításáról. Ott összesen 13 152 doboz üdítőről volt szó, szemben az osztrák esetben érintett 26 millió palackkal.

Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images