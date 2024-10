Széttépték a Teslát

Miután az amerikai jegybank elkezdte a kamatcsökkentési ciklusát, mindenki arról kezdett el beszélni, hogy nagy dollárgyengülés következhet. Ennek ellenére a dollár továbbra is erősödik és egyelőre nem lehet látni ennek a végét, ez pedig a világ többi részére is rányomja a bélyegét, ahogy Magyarországra is. Meddig tarthat a dollár erősödése és mi foghatja meg az emelkedő trendet?