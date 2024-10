Nagyot változtak az utazási szokások, eljött a „JOMO” ideje!

Az elmúlt évek utazási trendjeire jellemző volt a „nagy utazás, nagy költekezés”, elárasztották az olyan bakancslistás helyeket az utazók, mint Bali, Róma vagy Párizs. Most azonban két nagy utazási cég, az Expedia és a Booking.com is azt tapasztalja a jövő évi kereséseken, hogy inkább a csendesebb, kevésbé zsúfolt, alig ismert helyeket részesítik előnyben az emberek – írja a CNBC.

Az Expedia felmérte az utazási preferenciákat 19 ország 25 ezer fogyasztójának megkérdezésével, akik közül 63 százalék válaszolta, hogy a következő útján valószínűleg egy, a megszokottól eltérő úti célt keres. A vállalat légiközlekedésért felelős vezetője szerint sokan másra vágynak a túlzsúfolt úticélok helyett, el akarnak kicsit vonulni a világtól és olyan helyeket keresnek, amiket még nem fedeztek fel sokan.

További előnye az ilyen nyaralásoknak, hogy olcsóbbak, és az autentikus élmények iránti igényeket is kielégítik.

A Booking.com felmérése hasonló következtetésre jutott, 33 országból több mint 27 ezer utazót kérdeztek meg és a felmérésben résztvevők 67 százaléka mondta azt, hogy a kevésbé zsúfolt célpontokat keresik, ahol a felfedezés élménye is megvan.

2022 a „GOAT éve volt, a „greatest of all trips”, amikor nagy utazásokra költöttek az emberek, most azonban inkább a „JOMO” hódít, vagyis a „joy of missing out”, vagyis a kimaradás öröme. Az ilyen tipusú utak csökkenthetik a szorongást, a stresszt, és lehetővé teszik, hogy több minőségi időt töltsünk szeretteinkkel. Sokan érdeklődnek a strandok, hegyek, tavak közelében bérelhető, kényelmes és felszerelt nyaralók iránt, ahol medencék, kertek, kilátást nyújtó teraszok vannak, ami azt mutatja, hogy sok időt szeretnének az utazók a szálláson tölteni családi vagy baráti körben, távol a nyüzsgéstől – írja a CNBC.

Ezt a trendet érzékelik a légitársaságok is, és ennek megfelelően új, szokatlan úti célok felé terjeszkednek új járatokkal, a United Airlines például nemrégiben jelentette be, hogy Szenegálba, Grönlandra és Mongóliába indít járatokat.

Az Expedia adatai szerint a keresésekben leggyakrabban szereplő városok most Reims (Franciaország), Brescia (Olaszország), Cozumel (Mexikó), Santa Barbara (USA), Waikato régió (Új-Zéland), Girona (Spanyolország), Fukuoka (Japán), Abu-Dzabi (Egyesült Arab Emírségek), Krabi (Thaiföld), Canmore (Canada).

Abu-Dzabi, forrás: Getty Images

A Booking.com 10 olyan kevésbé egyértelmű nyaralási célpontot gyűjtött össze, ahol látványosan emelkedik a foglalások száma az előző évhez képest, ezek Sanya (Kína), Trieszt (Olaszország), Joao Pessoa (Brazília), Tromso (Norvégia), Willemstad (Curacao), Tignes (Franciaország), San Pedro de Atacama (Chile), Naha (Japán), Villajoyosa (Spanyolország), Houston (USA).

Tromso, Forrás: Wikimedia

A Business Insider a leggazdagabbak utazási szokásaira volt kíváncsi, erről egy luxusutazás-tanácsadót kérdezett meg, aki öt tényezőt emelt ki az utazási szokásaikkal kapcsolatban:

A tehetősebbek hajlandóak felárat fizetni a kényelemért és azért, hogy időt takarítsanak meg, ezért sokan magángépet bérelnek, vagy első osztályon repülnek. Ha menetrendszerinti géppel repülnek, akkor előnyben részesítik a privát terminálokat a bejelentkezéshez, ahol lehetőség van rá, hogy elkerüljék a hosszú sorokat és a tömeget. A kevésbé ismert úticélok prioritást élveznek, a gazdag ügyfelek számára kulcsfontosságú a magánélet. A szakértő Róma és Firenze helyett olyan célpontokat ajánl, mint Szardínia, Ticino vagy Costa Navarino. A privát sofőrszolgálat egy népszerű szolgáltatás, így nem kell várniuk a fuvarra, a profi sofőrök megbízhatóak és pontosak, és luxuskörülmények között utazhatnak az ügyfelek. Itt kényelmesen lebonyolíthatják még az utolsó pillanatban érkező munkahelyi telefonhívásokat és elküldhetik a pihenés előtti utolsó e-maileket, amíg megteszik az utat a repülőtérről. A vagyonosabb ügyfelek gyakran utaznak és jellemzően csak röviddel az indulás előtt foglalnak, mert bár az utazás jellemzően olcsóbb, ha több hónappal korábban le van foglalva, számukra ez nem jelent gondot, és így rugalmasabbak tudnak maradni, mert nehéz számukra, hogy túlságosan előre megtervezzék az időbeosztásukat. Ahelyett, hogy évente egy nyaralásra mennek, inkább többször utaznak, akár hétvégi kiruccanásokra. A luxusutazók a nyaralásuk alatt szeretik az olyan különleges élményeket, amelyek a nagyközönség számára nem érhetőek el, például egy záróra utáni túrát a Vatikánban, vagy benézni a kulisszák mögé a séffel egy Michelin-csillagos helyen, vagy például művészeti gyűjtemények privát megtekintését.

Forrás: Getty Images

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images