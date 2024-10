Két órával tovább járhatnának a metrók Budapesten

A metró éjszakai üzemét az utasigényeknek megfelelően évek óta folyamatosan bővíti a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az üzemidő további növelését két órával a szervezet már 2023-ban javasolta, de az ehhez szükséges feltételek, leginkább a több mint 100 millió forintnyi többletköltség nem állt rendelkezésre - közölte a BKK.

Azt írták: a budapesti metrók jelenleg jellemzően éjfélig közlekednek, a végállomásokról 23:30 körül indulnak az utolsó szerelvények, amelyek a Deák Ferenc téren bevárják egymást. Hozzátették: az elmúlt években többször, több szempont mentén - például a növekvő éjszakai igények, a pandémia előtti próbaüzem tapasztalatai és a metróhálózat szerepének újragondolása - újra és újra felmerült a metrók hétvégi üzemidejének meghosszabbítása.

A Fővárosi Közgyűlés elé kerülő előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy péntek-szombat esténként, illetve ünnepnapok előestéjén éjfél után is járjanak a metrók.

Emlékeztettek rá: a BKK korábban is nyitott volt az igényalapú szolgáltatásbővítésre, 2017-ben pénteken és szombaton hajnali fél egyig bővítette az M2-es és M4-es metrók esti üzemidejét. Ekkor 10 percenként jártak a vonatok, ehhez csatlakoztak a városon belül is fontos szerepet ellátó HÉV-szerelvények is a késői indulásokkal. Az intézkedések azért nem érintették a legforgalmasabb 3-as metrót, mert éppen akkor zajlott a vonal felújítása.

A pandémia kezdete előtt, 2020 márciusában a BKK még egy órával tovább, hajnali fél kettőig bővítette a metrók közlekedését, ekkor már éjféltől tízpercenként, majd 1 óra után negyedóránként jártak a szerelvények.

Hozzátették: a koronavírus-világjárvány idején Budapesten is visszaesett a forgalom, ami az éjszakai járatokat is érintette, kihasználatlanság miatt visszaállt a metrók üzemideje. Bár az elmúlt években az utasforgalom fokozatosan növekszik, a korábbi szintet továbbra sem érte el - jegyezték meg.

Mint írták, az üzemidő további két órával történő bővítésére a BKK már 2023-ban javaslatot tett 2024-es tervezett bevezetéssel, a felszíni hálózat egyidejű optimalizációjával, de az ehhez szükséges feltételek, leginkább a több mint 100 millió forint többletköltség nem állt rendelkezésre.

A társaság munkatársai folyamatosan monitorozzák az éjszakai járatok utasforgalmát, illetve modellezik, hogy a főképp belvárosi területet érintő fejlesztés milyen hatással lehet a külsőbb, metrókon túli területek közlekedésére. Az éjszaka is közlekedő metrók esetében vizsgálni kell a metróközlekedésben dolgozók munkaidejét, az állomások takarításának és az infrastruktúra karbantartásának kérdését is. Mindezekből kitűnik, hogy a metrók éjszakai közlekedése komoly technikai, anyagi és humánerőforrás feltételeket követel meg - írták.

Hozzátették: amikor a rendkívül nagy utasforgalom indokolja - például szilveszter éjjel -, már most is egész éjszaka járnak a metrók Budapesten. Idén először december 24-én este is meghosszabbított üzemidőben, egészen 18 óráig közlekednek majd a metrók, mert az elmúlt években a belvárosban nagy utasforgalmat regisztráltak a szakemberek.

A BKK felhívta a figyelmet arra is, hogy a metrók éjszakai közlekedtetése leginkább a belvárosi közlekedés igényeket szolgálná, mivel a metrók nem érik el a külsőbb városrészeket, ahol jelenleg átszállásmentesen vagy biztosított csatlakozással működő, sűrűn közlekedő autóbuszokkal biztosított a közlekedés, miközben a BKK egyik fő célja továbbra is a külső kerületekben élők közlekedési lehetőségeinek fejlesztése.

Budapest kiterjedt és jól működő éjszakai buszhálózattal rendelkezik, amely lefedi a város minden részét, péntek-szombat este a főbb tengelyeken 4-8 percenként közlekednek éjszakai buszjáratok, amelyek a belvárost összekötik a külső területekkel. A belsőbb területek metróval történő éjszakai kiszolgálása csak a külsőbb kerületek kiszolgálási színvonalának megőrzésével egyidejűleg történhet meg - emelték ki.

Hozzátették: továbbra is monitorozzák az éjszakai közlekedés kihasználtságát és a felmerülő utasigényeket, a döntés a jelenlegi adatok elemzésének lezárása után, a közgyűlési határozat alapján születik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images