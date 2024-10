Kilőtt a bitcoin, új történelmi csúcson az arany - Mi történik a piacokon?

Portfolio 2024. október 29. 15:37

Éjszaka a bitcoin árfolyama áttörte a 70 000 dolláros szintet, július óta először. Nagyobb mozgásokat hoztak a nap első órái az arany piacán is, melynek árfolyama végül a délután is emelkedik, sőt, az amerikai nyitást követően már új történelmi csúcsra is emelkedett a nemesfém árfolyama. Mindeközben az ázsiai piacokon többnyire pozitív a hangulat, Európában pedig szintén emelkedtek a tőzsdék a nap első felében, délutánra azonban elfogyott a lendület, és az amerikai tőzsdék is mínuszban vannak.