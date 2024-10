Itt vannak a Masterplast friss számai, nem várt bejelentés jött az egyik épülő gyárral kapcsolatban

Tovább csökkentek a harmadik negyedévben a Masterplast bevételei az előző év azonos időszakához képest, van azonban pozitívum is a gyorsjelentésben, az EBITDA szintjén ugyanis ismét nyereségről számolt be a cég , a harmadik negyedéve sorozatban. Az adózott eredmény jelentős mínuszt mutatott, miután az árfolyammozgások most nem segítettek. A menedzsment a jövő évre élénkülést vár a legnagyobb piacán, Magyarországon, és az év második felében megkezdődhet az üveggyapotgyár termelése, rossz hír viszont, hogy a halmajugrai kőzetgyapotgyár csúszhat.