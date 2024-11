A CATL elkezdett akkumulátort gyártani Magyarországon

Szerdán tartották a Hungarian Battery Week konferencia első napját, amelyen hazai és nemzetközi szakemberek értékelték az akkumulátoripar helyzetét, kilátásait, és kihívásait. Jason Chen, a CATL európai vezetője elmondta, hogy az akkumulátorgyártó szeptemberben akkumulátormodulok összeszerelésébe kezdett egy bérelt épületben.

A tavalyi jelentős felfutást követően az idei év a konszolidációról szól - kezdte beszédét Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. Kiemelte, hogy a 2024-es választási év jelentősen befolyásolt néhány kulcsfontosságú piacot. Az akkumulátorgyártást érő kihívások között említette a költségek versenyképesebb szintre való csökkentését, a megfelelő szabályozást, a fenntarhatóságot, valamint az újrahasznosítás kérdését.

Joó István rámutatott az autóiparra és az akkumulátorgyártásra nehezedő kihívásokra. A HIPA vezetője szerint az autóipari átalakulás középpontjában a kínai, és más ázsiai gyártók állnak. Kiemelte annak fontosságát, hogy az európai és az ázsiai gyártók együttműködjenek az iparág fejlődése érdekében. Említette, hogy néhány európai akkumulátorprojektet leállítottak, de biztosított, hogy a Magyarországon ez a veszély nem fenyeget. Bírálta emellett a kínai elektromos autókra kivetett EU-s büntetővámokat.

Az adatok azt mutatják, hogy az autóipari visszaesés ideiglenes, és a kilátások kedvezők

- fogalmazott Joó István.

Thore Sekkenes, az Európai Akkumulátor Szövetség programigazgatója emlékezetett, hogy az elmúlt években nagy sebességgel fejlődött az európai akkumulátoripar, és ennek jelentős része Magyarországon történt. Mindenezek ellenére még most is a folyamat elején vagyunk - mondta. Kihívások azonban továbbra is vannak: a bejelentett gyártókapacitásokhoz képest több nyersanyagra, több képzett munkaerőre, több eszközre, és megfizethető energiára van szükség. Az iparági lassulás ellenére a szakember hangsúlyozta, hogy a zöld átállás elkerülhetetlen. Sekkenes szerint az átalakulás jelenlegi fáziásban kooperációra van szükség az iparági szereplők között, valamint fel kell gyorsítani a szabályozást, és támogatni kell a gyártás felfuttatását.

Jason Chen, a CATL európai működéért felelős vezetője előadásában a klímaváltozás hatásaira hívta fel a figyelmet, amely miatt egyre sürgetőbb a zöld átállás. A debreceni gyárról a szakember elmondta, hogy már a tető is felkerült az épületre, illetve a külső közművek, valamint a belső mechanikai eszközök beszerelése is megkezdődött.

Elárulta azt is, hogy szeptemberben akkumulátor-modulok összeszerelése kezdődött egy bérelt épületben Debrecenben a vállalat egyik ügyfele számára.

Minden a tervek szerint halad

- mondta Jason Chen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images