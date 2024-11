Évtizedes mélypontra zuhant a szélerőművek termelése Németországban, ezért is lőttek ki az áramárak Európa-szerte

Legalább tízéves mélypontra zuhant tegnap Németországban a szélerőművek áramtermelése, és a kontinens nagy részén szélcsendes, borongós idő miatt az elmúlt napokban kilőttek ki az esti órákra az áramárak.

A német szárazföldi és tengeri szélerőművek tegnap napi átlagban 0,6 gigawatt körüli villamosenergiát termeltek, ami legalább 2014 óta a legalacsonyabb napi átlagérték – mutat rá piaci körképében a Montel.

Nincs szél Közép- és Észak-Európában. Küzdelem van az áramért, ami hiányt okoz

- mutatott rá kommentárjában a Montel Analytics ügyvezető igazgatója, Jean-Paul Harreman. Ezzel arra utalt, amit a Portfolio is megírt, miszerint a tegnapi nap estéjére két egymást követő órára is jóval 800 euró feletti, rendkívül magas, órás áramár alakult ki a nagykereskedelmi másnapi piacon megawattóránként.

A mai napon már erősebben fújt a szél, emiatt nőtt az áramtermelés is, és így az esti órás árak szintje jócskán mérséklődött Németországban, és a régióban is.

Az évtizedes mélypontra eső német szélerőművi termelés miatt egész Európában az év egyik legalacsonyabb szintjére, 13 ezer MW körülre esett tegnap napközben a szárazföldi és tengeri szélerőművi áramtermelés,

majd azóta már 25 ezer MW körülig emelkedett, ezt jelzi az alábbi első ábra:

Ezen a héten (45. hét) a szélerőművi áramtermelés súlya az összes termelésben tényleg nagyon alacsony volt számos Európai országban, ezt jelzi az alábbi két ábra is a szárazföldi és tengeri áramtermelési súly kapcsán:

Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak a szélcsendes idő, hanem a borongós idő, és az emiatt kevesebb naperőművi termelés (és elraktározott energia) is hozzájárult az elmúlt napokban a megemelkedett, esti órákban kilövő áramárakhoz a megemelkedett fogyasztás mellett. Ezt jelzi az alábbi ábra is, amelyen látszik, hogy a napos termelési csúcsok teteje egyre alacsonyabb volt az elmúlt napokban.

Az elmúlt napokban a helyzet annyira akut volt, hogy Németországban is, és itthon is fel kellett pörgetni az olajalapú áramtermelési egységeket. Ahogy Harreman utalt is rá: valószínűleg az olajalapú, vagy a szivattyús tározós erőművek lehettek az ármeghatározók az adott órákban a magasabb marginális ajánlatokkal, ami egyrészt az áramhiánnyal és a különböző árazási technikákkal függhetett össze. Meglátása szerint ez a helyzet a téli hónapokban ismét előfordulhat, amikor gyengébb lesz a széljárás.

A Montel egy másik, mai cikke árampiaci elemzők megszólalása alapján azt vázolja, hogy

télen akár 1000 euró fölé is ugorhat a német másnapi órás áramár.

Az LSEG vezető árampiaci elemzője, Francisco Gaspar Machado meglátása szerint továbbra is a szélerőművi áramtermelés a központi kockázati a téli időszakban, mert nagyon széles tartományban mozoghat ennek mértéke.

Érdemes megjegyezni, hogy az "áramhiány", az importlehetőség korlátozottsága, valamint a Mátrai Erőmű termelésének visszaesése az elmúlt napokban újra arra kényszerítette Magyarországot is, hogy termelésbe állítsa a drága, és fokozottan környezetszennyező olajalapú erőműveket. A MAVIR alábbi ábráján egyrészt ezt jelzik bekarikázott barna tartományok, másrészt az is látszik, hogy az utóbbi napokban szinte eltűnt a világoszöld tartomány, amely a szeles termelés mértékét jelzi (utoljára november 2-án volt érdemi áramtermelés a szélerőművekből).

Forrás: MAVIR

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images