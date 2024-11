Hamarosan jelent a Richter - Mutatjuk, mire számíthatunk

Kedden publikálja harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, az elemzői várakozások alapján a bevétel szintjén kétszámjegyű növekedést könyvelhetett el a magyar gyógyszergyártó, és minden eredményszinten emelkedhetett a nyereség.

November 12-én, kedden teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, amelyben az elemzői várakozások mediánja alapján 216,6 milliárd forintos bevételről számolhat be a gyógyszergyártó a július-szeptemberi időszakra. Ez közel 15 százalékos növekedést jelentene az előző év azonos periódusához képest.

A bevételek növekedését segíthette, hogy a főbb devizákkal szemben, amelyek felé jelentősebb kitettsége van a Richternek (vagyis az euróval, a dollárral és a rubellel szemben), valamelyest gyengült a forint az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A bevételek alakulására, pontosabban a húzótermék, a Vraylar bevételeinek alakulására jó indikátor még az amerikai partner, az AbbVie múlt héten közzétett gyorsjelentése, amelyben a készítményről is szerepelnek értékesítési adatok. A harmadik negyedévre 16,6 százalékos bevételnövekedésről számolt be a Vraylarra az AbbVie, ami bár kissé elmaradt a Bloomberg konszenzusától, de így is erőteljes dinamikát jelez.

A bruttó fedezet 14 százalékkal növekedhetett az egy évvel ezelőtti szintről, 153,9 milliárd forintra, ami 71,1 százalékos bruttó fedezeti szintnek felel meg. Ez kismértékű, 0,6 százalékpontos csökkenés a bázisidőszakhoz képest.

A kiemelten figyelt eredményességi mutató, a tisztított EBIT 73,2 milliárd forintra rúghatott az elemzői várakozások mediánja szerint, ami 12,6 százalékos emelkedés év/év alapon.

A működési eredményszint is valamelyest csökkenhetett az egy évvel korábbi szintről, vagyis az elemzők arra számítanak, hogy a költségek kissé gyorsabb ütemben emelkedtek az időszakban, mint a bevételek. Az adózott eredmény 58,6 milliárd forintra rúghatott, ami 7 százalékos emelkedés 2023 harmadik negyedévéhez viszonyítva.

A negyedéves eredményeket követően a menedzsment jellemzően beszél a kilátásokról is, érdemes lesz azt is figyelni, hogy mit mond a cég az idei évre vonatkozó várakozásokról. Az első félév után az éves előrejelzésnek a közepén tartott a Richter, alacsony kétszámjegyű növekedést prognosztizált eredetileg a menedzsment, árfolyamszűrten 12,5 százaléknál járt akkor. A hosszabb távú kilátásokkal kapcsolatban több pozitív fejlemény is volt az elmúlt hónapokban, az egyik, hogy új kutatás-fejlesztési együttműködést jelentett be a Richter az AbbVie-vel, aminek részleteiről Orbán Gábor vezérigazgató a Portfolio-nak adott interjúban beszélt:

Kapcsolódó cikkünk 2024. 11. 04. Nem volt még ilyen együttműködés a Richter történetében: a kutatási stábnak 10 évre előre megvan a munkája

A Richter árfolyama idén új történelmi csúcsra szárnyalt, 25 százalékos pluszban áll az év eleje óta, ami közel a BUX indexnek megfelelő teljesítmény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio