Mi lesz most a forinttal? - Mutatjuk, mit gondolnak a profi befektetők

Közel stagnálással zárta az októbert a budapesti tőzsde, a BUX megközelítőleg ott fejezte be a hónapot, ahol a szeptembert zárta, 73 865,9 ponton, de a hónap közepén történelmi csúcsot tudott dönteni napközben a BUX index.

Októberben a globális tőkepiacokon vegyes hangulat uralkodott, amelyet az inflációval kapcsolatos aggodalmak és a monetáris politikai bizonytalanságok fokoztak. Az amerikai piacokon a befektetők figyelme továbbra is a Fed kamatdöntéseire irányult, miután a jegybank fenntartotta az esetleges kamatemelés lehetőségét az infláció visszaszorítása érdekében. Európában a részvénypiacokat az energiaválsággal és a lassuló német gazdasággal kapcsolatos aggodalmak befolyásolták, visszafogva a növekedést. Eközben Kínában a gazdasági fellendülés továbbra is lassú ütemben zajlik, a kormányzat gazdaságélénkítő intézkedései ellenére. A befektetők pedig már a novemberi amerikai elnökválasztás miatt is várakozó álláspontra helyezkedtek.

Rendszeres havi felmérésünkben megkérdeztük november elején a hazai alapkezelőket, hogy mit várnak a magyar tőzsdén, melyek a kedvenc és a legkevésbé kedvelt részvényeik és milyenek a kilátások a forintpiacon. A novemberi felmérésünkben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Erste Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, OTP Alapkezelő.