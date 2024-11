Meglepetést okozott a Continental, kilőtt az árfolyam

A Continental német autóipari beszállító másodszor csökkentette éves árbevétel-előrejelzését, miközben a profitvárakozásokat felülmúló eredményeket közölt a lezárt negyedévből. A vállalat az európai és észak-amerikai ipari kereslet gyengeségére hivatkozva módosította kilátásait, ugyanakkor a harmadik negyedéves teljesítménye pozitív meglepetést okozott a befektetőknek.

A Continental részvényei jelentős, 5,8 százalékos emelkedést mutattak hétfő reggel, felülmúlva a szélesebb piac teljesítményét.

A befektetők pozitívan reagáltak a vállalat harmadik negyedéves eredményeire, amelyek meghaladták az elemzői várakozásokat.

A core profit 873 millió eurót ért el, ami körülbelül 11 százalékkal múlta felül a konszenzust.

A vállalat közlése szerint a nyereség növekedése elsősorban az árfegyelemnek és a költségcsökkentésnek köszönhető az autóipari üzletágban, amelyet 2025 végéig terveznek leválasztani.

A Continental ugyanakkor óvatosabb lett az éves árbevételi kilátásait illetően. A 2024-re vonatkozó előrejelzését 39,5 és 42 milliárd euró közötti sávra módosította, ami alacsonyabb az augusztusban kiadott 40-42,5 milliárd eurós várakozásnál. Ez az új prognózis összhangban van az elemzői konszenzussal.

Fontos megjegyezni, hogy a vállalat megerősítette az autóipari részlegre vonatkozó bevételi és eredmény-előrejelzését. Ez a divízió tavaly az értékesítés közel felét adta, így kulcsfontosságú a cég teljesítménye szempontjából.

A Continental már augusztusban is kénytelen volt csökkenteni értékesítési előrejelzését, akkor a személygépkocsik iránti gyengébb európai és észak-amerikai gumiabroncs-csere keresletre hivatkozva. A mostani felülvizsgálat főként a ContiTech üzletágat érinti, amely az autógyártókon kívül más iparágaknak is szállít.

Az európai autipar jelenleg számos kihívással néz szembe, beleértve a magas költségeket és az éles kínai versenyt. Ez a helyzet nemcsak a gyártókat, de a beszállítóikat is érinti. Több nagy autógyártó, köztük a BMW, a Mercedes-Benz és a Stellantis is profit warningot adott ki az év során, míg a Volkswagen bércsökkentést és gyárbezárásokat tervez.

A nehéz piaci környezet más beszállítókat is érint. A Schaeffler nemrég jelentett be létszámleépítést, és a Robert Bosch elnöke is további elbocsátások lehetőségéről beszélt. A Continental szintén kénytelen volt létszámcsökkentést bejelenteni az autóipari részlegénél februárban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

