Ítéletidő közeledik, ezreket telepítettek ki Spanyolországban

A dél-spanyolországi Málaga környékén mintegy háromezer embert telepítettek ki szerdán attól tartva, hogy a heves esőzések áradásokat okozhatnak.

Az elővigyázatosságból elrendelt intézkedés a Campanillas és a Guadalhorce folyók mentén élőket érinti.

Málaga városában leállt a tömegközlekedés, nem járnak a buszok és a metró sem, és a vonatforgalom is szünetel. A város repülőterén öt járatot átirányítottak, egyet pedig töröltek. A málagai oktatókórházban aktiválták a készenléti tervet, miután az alagsori laboratórium beázott. Granadában lezárták a közparkokat, a hajléktalanok számára ideiglenes menedékeket nyitottak, és az iskolákban elmaradt a tanítás. A tartományban szerdán több mint 1200 oktatási intézmény tartott zárva.

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) előrejelzése szerint a térségben 12 óra alatt négyzetméterenként 120 liternyi csapadék eshet.

A hatóságok ezért a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, csakúgy mint a Katalóniában található Tarragona környékén, ahol még több, négyzetméterenként 180 liternyi esőre számítanak. A régióban számos közutat lezártak, emiatt az egyik autópályán 14 kilométeres kocsisor alakult ki. Tarragona városában megtiltották a parkolást azokon az utcákon, amelyeket alacsony fekvése miatt elönthet a víz.

A szomszédos Valenciában a két héttel ezelőtti, özönvízszerű esőzések miatt kialakult áradásokban 223 ember vesztette életét, 17 eltűnt személy után továbbra is kutatnak. A katasztrófa sújtotta térséget most sem kerüli el a rossz idő, ezért a hatóságok óvatosságból délután hat órától megtiltották a személyautó-forgalmat az érintett zónában, és további közlekedési korlátozásokat rendeltek el a közúti és a vasúti közlekedésben. A tartomány több mint száz iskolájában szerdán és csütörtökön is szünetel a tanítás. Valenciában a közparkok mellett a temetőket, a sportközpontokat és a nappali szociális intézményeket is bezárták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images