Ismét jó negyedévet zárt a Waberer’s: az árbevétel 11 százalékkal, az EBIT pedig 27 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben – derül ki a vállalat gyorsjelentéséből. A cégcsoport különböző üzletágai közül a biztosítási szegmens 6,5 millió eurós eredménye rekordnak számít, viszont a nemzetközi fuvarozási szegmensen belül a lengyel operációnál (LINK) komolyabb problémák jelentkeztek, és a szegmens veszteségbe fordult. A Waberer’s menedzsmentje mindazonáltal fenntartotta az idei évre kitűzött céljait.

A főbb számok

Közzétette legfrissebb számait a Waberer's:

A csoport árbevétele negyedéves szinten 193 millió eurót ért el, ami 10 százalékos év/év alapú növekedésnek felel meg. Az árbevétel növekedés fő forrása a stratégia fókuszában álló szerződéses logisztikai szegmens bővülése volt.

Konszolidált szinten a cégcsoport negyedéves EBIT eredménye 10,1 millió euró lett, ami 26 százalékos növekedés a tavalyi év azononos időszakához képest. A kilenc havi EBIT 29,3 millió eurót ért el, mely az éves EBIT várakozás időarányos teljesítésének felel meg. A negyedéves bővülés a biztosítási szegmens javuló eredményességének köszönhető, mely ellensúlyozni tudta az ITS szegmens, és azon belül a lengyelországi operáció romló eredménytermelő képességét, míg az RCL szegmens a 2023-as harmadik negyedévének szintjén teljesített.

A cégcsoport negyedéves nettó eredménye 5,4 millió eurót tett ki. A nettó eredmény nem realizált, nem cash jellegű FX hatás nélkül számolva negyedéves szinten 5,2 millió euró volt.

Szegmensek

A harmadik negyedév során a Szerződéses Logisztikai szegmens (RCL) árbevétele 63,4 millió euró volt, amely 20 százalék év/év alapú növekedésnek felel meg. A Szerződéses Logisztikai szegmens árbevétel növekedése részben a tavaly év végén és 2024-es év elején indult új projektek hatásának, illetve az év elején végrehajtott áremeléseknek köszönhető, és érinti a fuvarozási és a gyártástámogató logisztikai tevékenységet is.

A Fuvarozási és Szállítmányozási szegmens (ITS) a harmadik negyedévben 110,5 millió euró árbevételt ért el (+5,3%). A Fuvarozási és Szállítmányozási Szegmens árbevétel növekedése az alacsonyabb üzleti kockázatot jelentő szállítmányozási – azaz alvállalkozók által végrehajtott – szolgáltatás kumulált szinten 16 százalékos bővülésének köszönhető, míg a saját flottás fuvarozási tevékenység bevétele 2 százalékkal csökkent, amely a szegmenshez tartozó lengyelországi leányvállalatnál végrehajtott flottaméret csökkentés hatása miatt következett be. Az év elején akvirált vasúti logisztikával foglalkozó PSP Csoport – a tőke konszolidációs módszertannak köszönhetően – nem jelenik meg a szegmens árbevételében.

A Biztosítási szegmens árbevétele negyedéves szinten 23,1 millió eurót ért el, amely rendre 9,8 százalékos növekedésnek felel meg, ami döntően a szerződéses állomány növekedésének volt köszönhető.

Az RCL szegmens a harmadik negyedévben az előző év hasonló időszakával nagyságrendileg megegyező, 5,4 millió euró EBIT-et ért el, ami 8,6 százalékos EBIT marzsnak felel meg. A kumulált EBIT javulás forrása döntően a szerbiai MDI tulajdonarányos EBIT termelő képessége (+1 millió EUR), illetve az új ügyfélakvizíciók eredménytermelő képessége volt, míg a meglévő ügyfélportfólió tekintetében enyhe kereslet csökkenéssel szembesült a szegmens

Az ITS szegmens negyedéves EBIT teljesítménye 1,9 millió eurós veszteséget mutatott, amely 0,6 millió euró romlást jelent a bázishoz képest. Míg a tavaszi sikeres tender eredmények hatására az ITS szegmens magyarországi operációja (mely a szegmens tevékenységének 75-80%-áért felelős) a harmadik negyedévben indított új megbízások hatására javítani tudta nettó díjszintjét, és így az eredménytermelő képességét, a szegmenshez tartozó lengyelországi operáció (LINK) a helyi adózási szabályok kedvezőtlen változása következtében jelentősen magasabb működési költség szinttel szembesült, mely következtében a tevékenység eredménye veszteségbe fordult. A költségszintek kedvezőtlen változására reagálva a LINK saját flottájának méretét jelentős mértékben csökkenteni tervezi a cég 2024 év végéig. A meglévő flottát (kb. 200 jármű) a magyarországi operációban sikeresen implementált erős földrajzi fókusz mellett üzemeltetik, és jelentősen növelni kívánják az alvállalkozói teljesítményt igénybe vevő szállítmányozási tevékenység súlyát. Az elért eredmények fényében 2025 első felében dönt a társaság a LINK saját flotta méretének felülvizsgálatáról.

A Biztosítási szegmens EBIT-je a harmadik negyedévben 2,8 millió euró javulás következtében 6,5 millió eurót ért el. A negyedéves EBIT eredmény javulás elsősorban az előző év harmadik negyedévhez képesti alacsonyabb kár költségnek köszönhető.

Mit mond a menedzsment?

A menedzsment - a kilenchavi teljesítmények, illetve a piaci trendek alapján – 2024-re vonatkozóan továbbra is fenntartja az év elején publikált várakozását, miszerint a csoport a 2023-as évhez hasonló nagyságrendű, 40 millió eurót elérő EBIT-et vár, míg a cégcsoport árbevétele várhatóan 770 – 780 millió euró körül alakul (amelyben az év elején akvirált, és tőkekonszolidációval bevont társaságok (PSP és MDI) bevétele nem jelenik meg.)

Barna Zsolt, a Waberer's elnök-vezérigazgatója a negyedéves teljesítmények kapcsán elmondta:

„Az elmúlt negyedévek során európai és magyarországi szinten olyan makrogazdasági trendekkel szembesül a logisztikai szektor a stagnáló ipari termelési (és különösen autóipari termelési) és fogyasztási hatások következményeként, mely jelentős alkalmazkodásra készteti a teljes szektort. Ebben a környezetben különös értéknek tekintjük a mögöttünk lévő 12 hónapban végrehajtott jelentős ügyfél és cég akvizíciókat, mely lehetővé tette, hogy a Waberer’s Csoport a kedvezőtlen körülmények között is stabilizálni tudta eredménytermelő képességét, és a kitűzött 2024-es eredmény célt képesek leszünk elérni. A meghirdetett stratégia mentén tovább haladva vizsgáljuk az elkövetkező időszakban is kiemelten a vasúti logisztikai, a regionális fókuszú, illetve a vidéki ipari központban történő logisztikai infrastruktúrához kötődő üzletfejlesztési lehetőségeket, mely hozzásegíti a Waberer’s Csoport logisztikai lábát a további növekedéshez, illetve már rövidebb távon is további komoly reményeket fűzünk a Posta Biztosítók 2025-ben történő integrálásához, amely már jövő év elejétől jelentősen tudja támogatni a csoport biztosítási lábának eredményét.”

A Waberer's árfolyama ma 2,1 százalékkal került feljebb, míg idén 1,3 százalékot emelkedett a jegyzés.

Címlapkép forrása: Portfolio

