Dunaújvárosi vasmű: érkeznek a fizetések, a Bérgarancia Alapból

A gyárból származó hírek szerint csütörtökön megérkezett az októberi fizetés a Liberty Dunaújváros felszámolás alatt álló egységeiben dolgozókhoz. Pár hónapon belül ez már a harmadik alkalom, amikor késve érkezik a fizetés, ám ennek most az a sajátossága, hogy nem a tulajdonos fizeti, hanem a Bérgarancia Alap. Az új tulajdonos az elmúlt egy évben képtelen volt feltámasztani a gyárat, sőt inkább csak tovább romlott a működés (a Liberty Steel mint tulajdonos ezt nagyrészt a kedvezőtlen külső okokra vezeti vissza ), és ennek a kézzel fogható drámai következményei (felszámolás, fizetésképtelenség, elmaradt bérek) ezekben a hetekben váltak kézzel foghatóvá.

Korábban, 2023 első felében már előfordult, amikor az állami segítségnek volt köszönhető, hogy bérhez jutottak a dunaújvárosi vasmű dolgozói (hat hónapon át, amikor vevőt kerestek a cégre). Most is a Bérgarancia Alapból kapták meg a fizetésüket az alkalmazottak, viszont a 2023-ashoz képest azért más a helyzet: új tulajdonosa van a vasmű két megmaradt egységének, a Liberty Steel. Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy a brit-indiai acélipari óriás a gyakorlatban eddig nem tudta megfordítani a vasmű elmúlási folyamatát, csak lassította azt, sőt időközben a vasmű megmentésében érdekelt két fél (Liberty és Nemzetgazdasági Minisztérium) alaposan összekapott. A helyzetről ezekben a cikkeinkben írtunk:

Az elmúlt napokban zajlott az a folyamat mindkét vasműs, felszámolás alatt álló társaságnál, hogy megteremtsék a feltételét annak, hogy

a Bérgarancia Alapból forráshoz juthassanak a dolgozók érdekében (külön számlaszámra van szükség). Csütörtökre oldódott meg a helyzet,

vagyis 4 nappal a törvényi határidőt követően, késve, de végül fizetéshez jut a többezer dolgozó. Ez összefügg egyébként több kormányzati rendeletmódosítással is. Legutóbb épp szerda éjszaka jelent meg rendelet ezzel kapcsolatban, amiről a 24.hu számolt be. A kormány módosította a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló korábbi rendeletét. Ez a módosítás tegnap hatályba is lépett, és bár nem nevesíti a céget, egyértelmű, hogy a Liberty Steel kapcsán hozták. A kormány újabb döntése szerint a Liberty-cégek felszámolás alá kerülhetnek. A korábbi kormányrendelet alapján kirendelt ideiglenes vagyonfelügyelő szerdán 23 órától köteles bejelenteni a bíróságnak, ha a cég nem tud fizetni dolgozóinak, ezért kezdeményezte a Bérgarancia Alapból annak kiegyenlítését. Ajay Agarwall, a cég ügyvezetője múlt szerdán tájékoztatta az ideiglenes vagyonfelügyelőt, hogy nincs fedezetük a munkabérek kifizetésére.

A mostani rendelet kimondja: haladéktalanul köteles bejelenteni a bíróságnak, ha megállapítja, hogy az adós az együttműködési kötelezettségét módon súlyosan megszegte. A csődtörvénytől eltérően csak a Fővárosi Törvényszék illetékes az ilyen felszámolási eljárásokban. A bíróság a bejelentés beérkezését követően haladéktalanul elrendeli a felszámolást. A végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. dolgozóinak bérét délutánig már átulalták, és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. munkatársai is megkapták csütörtökön a fizetésüket. Úgy tudjuk, hogy az anyasági ellátásban részesülő (CSED, GYED) vagy keresőképtelen állományban lévő munkavállalók kifizetéséről jelenleg egyeztetés zajlik a kormányhivatallal.

Miből kapták meg ezt a pénzt a vasműsök?



A Bérgarancia Alap egy olyan pénzügyi alap Magyarországon, amelyet azért hoztak létre, hogy biztosítsák a munkavállalók számára járó bérkifizetéseket abban az esetben, ha a munkáltatójuk fizetésképtelenné válik, például csőd- vagy felszámolási eljárás alatt áll. Ezt az alapot az állam tartja fent, és a célja, hogy a dolgozók megkapják a járandóságukat, még akkor is, ha a munkáltató nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit.

Magyar Zoltán, a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke az aktuális helyzetről nyilatkozott csütörtökön a Trend FM-nek.

Ez a jelenlegi állapot egy katasztrófa

- jelezte a szakszervezeti vezető, aki ennek kapcsán megemlítette az európai acélipar nehéz helyzetét és a tulajdonosi szándék hiányát. Szerinte egyre nehezebb innen talpra állni, de még mindig van remény, hiszen jelen van 3000 munkavállaló még a cégnél, igaz szinte mindenki állásidőn van már. A szándék kellene és a finanszírozás - mondta.

