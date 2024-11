Történelmi rekord az OTP-nél - Közben Amerikában egyre nagyobb az esés

Dübörög a kriptopiac Donald Trump múlt szerdai győzelme óta: a bitcoin árfolyama lényegében naponta tör újabbnál újabb csúcsokra, és már a hatalmas mérföldkőnek számító 100 000 dolláros szint elérése is közel került. A március óta csak szenvedő kisebb kapitalizációjú kriptoeszközök is felpattantak, és van egy olyan befektetés is, melynek árfolyama jellemzően néhány napos csúszással, de le szokta követni a bitcoin árfolyamának emelkedését. Ráadásul ennek a befektetésnek most egy fontos szinten van az árfolyama, ahonnan nagy rali jöhet. Lássuk, miről is van szó!