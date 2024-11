Pénzt gyűjt Elon Musk cége, hogy Nvidia-chipeket vehessen

Az xAI, Elon Musk mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalata jelentős tőkebevonásra készül. A CNBC információi szerint a cég akár 6 milliárd dollárt is bevonhat 50 milliárd dolláros cégértékelés mellett. A finanszírozás célja többek között 100 ezer darab Nvidia chip beszerzése, ami kulcsfontosságú lehet a vállalat jövőbeli fejlesztéseihez - számolt be a Cnbc

A CNBC tudósítása szerint az xAI finanszírozási körének lezárása már a jövő hét elején megtörténhet.

A tervek szerint 5 milliárd dollár közel-keleti állami alapoktól érkezne, míg további 1 milliárd dollár más befektetőktől származna.

Egyes források szerint néhány korábbi befektető is növelni kívánja részesedését a vállalatban.

A bevont tőke felhasználásával kapcsolatban bennfentes források arról számoltak be, hogy az xAI 100 000 Nvidia chip beszerzését tervezi. Ezek a chipek kulcsfontosságúak lehetnek a cég jövőbeli fejlesztéseihez, beleértve a Tesla önvezető technológiáját is, amely várhatóan az új memphisi szuperszámítógépre fog támaszkodni.

Musk 2023 júliusában jelentette be az xAI indulásását. Tavaly novemberben mutatták be Grok nevű chatbotjukat, amelyet a "Galaxis útikalauz stopposoknak" című könyv inspirált. A cég állítása szerint a Grok két hónapos képzéssel debütált, és valós idejű internetes ismeretekkel rendelkezik.

"A Grokkal az a célunk, hogy közvetlenül versenyezzünk olyan cégekkel, mint az OpenAI, a Google és az Anthropic" - nyilatkozta egy vállalati forrás.

Érdekesség, hogy Musk korábban az OpenAI társalapítója volt, de 2018-ban távozott a projektből egy Sam Altmannal való nézeteltérés miatt. A vállalkozó azóta is aktívan részt vesz a mesterséges intelligencia fejlesztésében, amit az is jelez, hogy 2023 elején állítólag több ezer nagy teljesítményű grafikus feldolgozóegységet (GPU) szerzett be az Nvidia-tól, amelyek elengedhetetlenek egy nagy nyelvi modell felépítéséhez.

