Véleményt mondtak a szakértők: az AI-robbanásnak még csak most jön a java

Ma már minden profitorientált cég szektortól függetlenül lépéskényszerbe került: aki nem digitalizál, aki nem ül fel az AI-vonatra, az csúnyán le fog maradni a hatékonysági és innovációs versenyben. Hogyan ne maradjunk le és hogyan járjunk a versenytársak előtt? Erről volt szó egy teljes napon át november 14-én a Portfolio Digital Transformation konferenciáján. A rendezvényen a szakmai közönség véleményét is kikértük a kulcstémákban, mutatjuk a véleményeket és a konferencia legszebb megörökített pillanatait.

A digitalizációs és AI verseny már itt van velünk, egyre több cég ismeri fel, hogy erre bizony költeni kell. Digital Transformation konferenciánk szakmai közönségét megkérdeztük arról, hogy a cégüknél van-e dedikált AI-büdzsé, azaz olyan befektethető tőke, amelyet kifejezetten a technológia megismerésére, használatára és AI alapú IT-megoldásokra szánt a menedzsment:

a válaszadók 30 százalékánál már most létezik AI-fejlesztésekre dedikált keretösszeg,

38 százalékuk tervez ilyet,

32 százalék pedig nem tervezi, hogy kifejezetten az AI-ra fordítson egy előre betervezett büdzsét.

A nap folyamán arra is kerestük a választ, hogy mit tegyen, aki most szállna be az AI-versenybe:

közönségünk 31 százaléka arra voksolt, hogy azonnal indítson el AI pilotokat,

67 százalék kérné szakértők/tanácsadók segítségét,

és mindössze 1 százalék gondolta úgy, hogy még ráérnek kivárni a kész AI-megoldások létrejöttét.

Az AI-robbanás piaci hatásairól vegyes kép rajzolódott ki:

a legtöbben (43 százalék) élesebb hatékonysági versenyre számítanak,

26 százalék új üzleti lehetőségeket vár, 18 százalék teljesen átírt piaci viszonyokat,

míg 12 százalék élesebb üzleti és innovációs versenyt.

Megkérdeztük azt is, a közönségünk eddigi tapasztalatai szerint megéri-e egyáltalán digitális innovációra és AI-ra költeni,

23 százalék csak sikeres projektekről számolt be,

57 százaléknak voltak kudarcai is, de megérte a befektetés,

míg a résztvevők ötödénél felemás eredményeket hoztak ezek a projektek.

Amikor megjelenik egy új technológia, vagy átüt egy küszöböt (ahogyan ez a generatív AI esetében is történt), hajlamosak vagyunk rövid időtávon túl, hoszabb időtávon alulbecsülni a várható hatásokat. Arra voltunk kíváncsiak, most hol járhatunk az AI-hypeciklusban?

A közönségünk 88 százaléka szerint most még felfutásban vagyunk, ezután jönnek a valódi use-case-ek,

12 százalék szerint már a kijózanodás jön,

és nem volt olyan résztvevőnk, aki szerint sokáig nem lesz haszna az AI-nak az.

Egyes becslések szerint például az IT-területen akár 40 százalékkal is nőhet a hatékonyság az AI-eszközöknek köszönhetően. Közönségünk 84 százaléka úgy vélte, ha ez be is következik, bőven van feladat az IT-részlegeken, és nem költségcsökkentés lesz (7%), hanem gyorsulnak a fejlesztések.

Megörökítettük a konferencia legszebb pillanatait is, íme a galéria:

Címlapkép forrása: Portfolio