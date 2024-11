Mérgező a levegő Újdelhiben, arra kérik a lakosságot, hogy maradjanak otthon

Újdelhi fővárosában hétfőn további értesítésig online tanításra állították át az iskolákat a súlyosbodó légszennyezettség miatt.

A PM2.5 szállópor szintje a nap folyamán elérte a 921 mikrogramm/köbméter értéket, ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott napi maximum 60-szorosa.

Egyes mérőállomásokon még ennél is magasabb, a határérték 74-szeresét is elérő értékeket regisztráltak. A probléma nem korlátozódik Újdelhire, hanem Észak-India egész területére kiterjed. A turisták az agrai Tádzs Mahalban már alig látják a fehér márvány emlékművet a sűrű szmog miatt. A szomszédos Pakisztánban, Lahorban is hasonló a helyzet.

A szmog kialakulásáért elsősorban a környező régiókban élő gazdák által elégetett avar, valamint a gyárak és a közlekedés által kibocsátott füst okolható. Egy nemrég megjelent tanulmány rámutatott arra is, hogy a város szeméthegyeit elégető erőmű jelentősen hozzájárul a légszennyezettséghez.

A hatóságok több intézkedést is bevezettek a helyzet javítása érdekében. Az általános iskolákban már csütörtökön elrendelték a tanítás szüneteltetését, hétfőn pedig további korlátozásokat vezettek be, többek között a dízelüzemű teherautók forgalmának és az építkezések korlátozását. A kormány felszólította a gyermekeket, az időseket és a krónikus betegségben szenvedőket, hogy maradjanak otthon.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy India legfelsőbb bírósága a múlt hónapban úgy döntött, a tiszta levegő alapvető emberi jog, és mind a központi kormányt, mind az állami szintű hatóságokat intézkedésre kötelezte. A testület hétfőn ismét összeül, hogy megvitassa az egészségügyi válsággal kapcsolatos előrelépés hiányát. A probléma megoldását nehezíti, hogy a szomszédos államokat vezető rivális politikusok, valamint a központi és az állami szintű hatóságok közötti viták súlyosbítják a helyzetet. A kritikusok szerint a politikusok nem akarják feldühíteni választókerületük kulcsfiguráit, különösen a befolyásos mezőgazdasági csoportokat.

Újdelhi és a környező nagyvárosi terület, ahol több mint 30 millió ember él, télen folyamatosan a világranglista élén áll a légszennyezettség tekintetében. A hűvösebb hőmérséklet és a lassan mozgó szelek súlyosbítják a helyzetet, ami október közepétől legalább januárig tart.

