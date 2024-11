NMHH: így kerülhetjük el a csalásokat a karácsonyi vásárlásoknál

Portfolio 2024. november 19. 11:06

Akkor is kaphatunk drága, utánvételes csomagot, ha nem rendeltünk semmit – de nem csak ezzel a módszerrel csalhatják ki a pénzünket az év végi vásárlási szezonban. Karácsony közeledtével egyre többen választják az online rendelés kényelmét, a fogyasztói tudatosság és a kellő körültekintés azonban a virtuális térben shoppingolva is elengedhetetlen. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Hírközlés-felügyeleti Igazgatóságának szakemberei most a kockázatokra figyelmeztetve osztották meg tanácsaikat, hogy a kivételesnek mondott év végi leárazásokkal valóban jól járhassunk.