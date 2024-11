Terjed az AI láz - Nemrég indult sorozat leplezi le a mesterséges intelligencia kulisszatitkait

A mesterséges intelligencia elterjedésével több olyan kérdés is felmerül, amire globálisan még nincs egyértelmű válasz. Az AI működéséhez elengedhetetlen, hatalmas energiaigényű adatközpontok ellátása például egy olyan feladat, amire muszáj lesz megoldást találni a technológia további fejlődéséhez. Erről, és még sok másról is értékes információkat szerezhetünk egy nem rég indult vállalati podcastból.

A 2022 végén az OpenAI által kiadott GPT-3.5 elnevezésű publikus chatbot olyan lavinát indított el a nagy nyelvi modellek területén, ami azóta sem lassított. A lendület fenntartásához a mesterséges intelligencia alapú megoldásoknak szüksége van egyrészt nagy mennyiségű adatra, megfelelő fejlesztői, szoftveres háttérre és talán eddig nem látott mennyiségű energiára is. Hogy kontextusba helyezzük, jelenleg a globális energiafogyasztás nagyjából 2%-át teszik ki az adatközpontok, ami egyes becslések szerint 2030-ra megduplázódhat.

A trendet érzékelve a Schneider Electric 2021-ben létrehozta saját AI szakértői központját, az „AI Hub”-ot, amely jelenleg több mint 350 témabeli szakértőt foglalkoztat.

A kezdeményezés most egy nem rég indított podcast sorozattal is bővült AI at Scale elnevezés alatt, ami betekintést nyújt a technológia jelenlegi helyzetébe és beszámol a legfrissebb újdonságairól. A cél az, hogy a világszerte elismert külső szakértők tudását széles közönség számára is elérhetővé tegyék.

A beszélgetések során számos olyan kérdés merül fel, mint például hogy miként lehet kezelni a már említett megnövekedett energiaigényt, hogyan lehet szélesebb szakmai csoportokat bevonni a mesterséges intelligencia fejlesztésébe vagy miért érdemes felkészíteni a munkavállalókat az AI intenzív használatára.

A podcast legfrissebb epizódjában Natalya Philogene, a Schneider Electric belső ellenőrzési vezetője ismerteti a cég által bevezetett pénzügyi asszisztens chatbotot, amely az innováció kategóriában elnyerte a Future of Finance által kiírt 2024 Digital Finance Awards díját. A beszélgetés során bemutatásra kerül, hogy hogyan alakította át a pénzügyi chatbot használata a csapata munkáját, és hogyan inspirálta őket további innovációra.

A sorozat egyébként streaming platformokon is elérhető, többek között a Spotify és az Apple Podcasts kínálatában.

Címlapkép forrása: Shutterstock