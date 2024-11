A vártnál élénkebb az év végi kötelező biztosítási kampány

A vártnál aktívabban alakul az idei kgfb-kampány, az érintett több mint 400 ezer személyautónak ugyanis akár a 15 százaléka is lecserélheti meglévő kgfb-szerződését.

A független alkuszcégek eddigi visszajelzései alapján az online kötések átlagdíja a tavalyi szint közelében, 32-33 ezer forint között alakul, a szerződésüket már lecserélő autósok pedig az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak mintegy harmadát tudták a váltással megtakarítani - tette közzé a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

„Nem csupán a köteleződíjon lehet spórolni ebben az időszakban, mivel ilyenkor

számos biztosító további, úgynevezett együttkötési kedvezményt kínál azok számára is, akik a kgfb-vel egyidejűleg casco- vagy lakásbiztosítási szerződést is kötnek

– hangsúlyozza Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke. Szerinte a díjkalkulációt követő döntés során ezt a szempontot is célszerű figyelembe vennie az érintett autósoknak.

Az előző évek tapasztalatai szerint az év végi kampányban váltani jogosult autósok nem sietik el a döntést: a váltások 40-50 százaléka az utolsó tíz nap során zajlik le. Mivel a december 1-jei határidő idén vasárnapra esik,

a kgfb-szerződés személyes vagy levélben történő felmondását legkésőbb november 29-ig érdemes eljuttatni a biztosítóhoz.

„Mivel a felmondásnak határidőre, azaz december 1-én éjfélig be is kell érkeznie a meglévő szerződést kezelő biztosítóhoz, azt levélben idén legkésőbb négy-öt nappal korábban fel kell adni, a biztosító ügyfélszolgálati irodájában pedig legkésőbb jövő péntekig lehet intézkedni – figyelmeztet Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az elektronikus úton történő felmondásra még az utolsó hétvégén is lesz lehetőség, az erre vonatkozó határidőkről az adott felületeket üzemeltető alkuszok vagy biztosítók adnak tájékoztatást.”

A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség.

A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egyidőben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon megteszi.

