Komoly vizsgálatnak vetette alá magát a Paksi Atomerőmű, megjött az eredmény

Önkéntes és átfogó NAÜ-vizsgálatnak vetette alá magát az elmúlt hetekben a Paksi Atomerőmű, és a 18 napos felmérés után néhány fejlesztési javaslatot fogalmazott meg a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, de egyúttal több jó gyakorlatot is azonosított, amelyeket a nemzetközi szakmai közvéleménnyel is megoszt – jelentette be közleményében a Paksi Atomerőmű. A vizsgálati eredmények kapcsán az Országos Atomenergia Hivatal azt emelte ki: "a nemzetközi felülvizsgálat nem tett olyan észrevételt, amely megkérdőjelezte volna a Paksi Atomerőmű magas biztonsági szintjét".