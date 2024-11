Jelentős török gázvásárlási megállapodást köthet az MVM, rövidesen megszólal Szijjártó Péter

Portfolio 2024. november 22. 11:45

A korábban kötött 300 millió köbméternél „sokkal nagyobb” volumenű gázvásárlási megállapodás megkötésén dolgozik az MVM CEEnergy a török állami BOTAS vállalattal – jelezte egy pénteki isztambuli energetikai konferencia keretében a Reuters tudósítása szerint Fritsch László vezérigazgató. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is posztolt Törökországból, amelyben élesen elítélte azt, hogy az Egyesült Államok tegnap este szankciós listára tette a Gazprombankot, amely felé a MVM is rendezni szokta a hosszú távú gázvásárlási szerződés számláit. A kialakult helyzetet Szijjártó több régiós ország energetikai miniszterével is áttekinti, és a részletekkel rövidesen jelentkezik majd.