Elbukott az európai akkumulátorgyártás zászlóshajója - Nagy veszteséget okozott ez egyik vezető amerikai befektetési banknak

A héten c sődvédelmet kért a Northvolt svéd akkumulátorgyártó vállalat, és a vezérigazgató is lemondott, a csőd miatt több nagybefektető is komoly veszteséget szenvedett el, többek között a Goldman Sachs is, az általa kezelt alapok közel 900 millió dollárt írnak le, írja az FT.