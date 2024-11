Feltörték a hírhedt milliárdos influenszer oldalát, 800 ezer felhasználó érintett

Hackerek feltörték az elítélt milliárdos influenszer, Andrew Tate által alapított online kurzus oldalát. A hackerek több mint 800 000 felhasználó adatait szerezték meg, és mintegy 325 000 felhasználó e-mail címét hozták nyilvánosságra.

Tate "online egyeteme" fitnesz-, pénzügyi és tartalomkészítési kurzusokat kínál, mindezt havi 50 dolláros áron. Az oldalnak jelenleg több mint 113 000 aktív felhasználója van, ami havi 5 millió dollár körüli bevételt jelent Tate számára. Egy, a hackertámadás részleteit ismerő forrás a Daily Dotnak elmondta, hogy Tate weboldala anniyra nem biztonságos, hogy az már "nevetséges", így a meghackelése sem volt nehéz.

A meg nem nevezett hackerek a "hacktivizmust" nevezik meg indítékként, azaz Tate-et az általa elkövetett bűnök miatt támadták meg. Tate jelenleg öt jogi vizsgálattal néz szembe Romániában és az Egyesült Királyságban. A gyanú szerint kiskorúakkal folytatott szexuális kereskedelmet és erőszakot, valamint szervezett bűnözői csoportot hozott létre nők szexuális kizsákmányolásának szándékával. Minden vádat tagad.

Ennek érdekében egy Tate által vezetett élő közvetítés kellős közepén törtek be a weboldalra, hozzáférve az elsődleges chatszobához is.

A hackerek olyan emojikat küldtek be a nyíltan szélsőjobboldali influenszernek és rajongóinak, amelyek felháboríthatták őket, mint például egy transznemű zászlót és egy feminista ökölt. Emellett egy mesterséges intelligencia által generált képet is közzétettek Tate-ről, aki egy szivárványos zászlóba burkolózott. Még az adminisztrátori kontrollt is megszerezték, és ideiglenesen letiltottak néhány felhasználót. A hackerek a platformon készült nyilvános és privát beszélgetéseket is letöltötték.

Nem ez az első alkalom, hogy Tate oldalát idén feltörték. Még júliusban több mint egymillió felhasználó és 22 millió üzenet került nyilvánosságra.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images