Megugrott a céges elektromos autók iránti igény Magyarországon a friss pályázati változások hatására

Friss adatokat közölt az Energiaügyi Minisztérium a tavasszal meghirdetett vállalati elektromos autók beszerzésére irányuló pályázatról. A Kormány oldalán megjelent információk alapján a rendelkezésre álló támogatási összeg több, mint kétharmadát igényelték már, ami az októberben megváltozott pályázati feltételeknek is köszönhető.

A kormányzati programban eddig mintegy 4200 cég igényelt forrást összesen 5005 tisztán elektromos hajtású személygépkocsi, kisteherautó vagy kisbusz beszerzéséhez, ami a 30 milliárd forintos teljes keretösszeg közel kétharmadát fedi le.

A már elbírált támogatási kérelmek alapján több mint 3400 gazdasági társaság számíthat együttesen mintegy 16 milliárd forintra, amiből ezer nyertesnek közel 3,9 milliárd forintot már ki is utaltak.

A gazdasági társaságok a legnagyobb arányban személyautókkal zöldítenék flottáikat, ez a kategória teszi ki az igénylések háromnegyedét.

A vállalkozások február eleje óta igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást elektromos személygépkocsi, teherautó vagy kisbusz beszerzéséhez. A gépkocsi megvásárlásának költségeiből az akkumulátor kapacitásának függvényében 2,8-4 millió forintot is elnyerhető. A tíz fő alatti vállalkozások legfeljebb egy, a 10-49 fő közöttiek legfeljebb öt, az 50-249 fő közöttiek legfeljebb tíz, míg a nagyobbak legfeljebb 16 járművet szerezhetnek be 2025 tavaszáig.

A közleményben szó esik az október végével módosult pályázati feltételekről is. Ilyen például az, hogy korábban csak a 2021. december 31. előtt alapított vállalkozások nyújthattak be pályázatot, ami határidő a módosítással egy évvel kitolódott, tehát 2022. december 31-ig létrehozott cégek is részt vehetnek a pályázaton.

A minisztérium közlésében kiemelte, hogy a lehetséges igénylők körének bővülése a kérelmek számában is megmutatkozott:

A változtatást követően majdnem másfélszer több igénylés érkezett be, mint a megelőző hónapban. 44 százalékkal nőtt a támogatott járművek darabszáma és a kért támogatások összege is.

Az elektromos autók elterjedéséhez szükséges van megfelelő e-mobilitási infrastruktúrára is, ideértve a az országos elektromos töltőhálózatot. Ebből a célból indult novemberben az a 28 milliárd forintos keretösszegű program, ami az úgynevezett vidéki "töltősivatagokat" kívánja fejleszteni.

A "töltősivatag" kifejezés azokat a területeket jelöli, ahol az elektromos autók számára kevés vagy egyáltalán nincs nyilvános töltőállomás, ami megnehezíti az ilyen járművek használatát.

A pályázat jóvoltából a következő években több mint 100 helyszínen létesülhet új töltőállomás, az országos lefedettséghez közelítve pedig az eddig ellátatlan területeken is kényelmesebbé, vonzóbbá válik az elektromos gépkocsik használata.