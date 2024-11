Megszűnik az Ügyfélkapu - Mutatjuk, mire kell most nagyon figyelni

Hatalmas kockázatot vállal, aki egyetlen azonosító és egy jelszó kombinációjával veszi igénybe az állami szolgáltatásokat. Ennek a gyakorlatnak vet véget 2025. január 16-tól a kormány azzal, hogy megszűnik az Ügyfélkapu, helyette az Ügyfélkapu+-t és a Digitális Állampolgárság appot (DÁP) használhatjuk az azonosításra, amikor digitális állami ügyeinket intézzük. Lépésről lépésre mutatjuk, mit kell most tennünk, hogy továbbra is használhassuk a digitális állami ügyintézési szolgáltatásokat.

Ügyfélkapu+

Ugyan az Ügyfélkapu - mint azonosítási módszer - megszűnik, de a

Magyarország.hu, az eSZJA és a többi állami elektronikus ügyintézési rendszer továbbra is változatlanul lesz elérhető.

Már több mint két éve, 2022 nyarán indult el az állami digitális fejlesztésekért felelős NISZ Zrt. szolgáltatása, az úgynevezett Ügyfélkapu+, amely a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül érhető el, és amely az egyik mód lesz, ami felváltja az Ügyfélkaput. A kétfaktoros „dupla” védelem lényege, hogy ezáltal illetéktelenek még az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval sem tudnak bejelentkezni az elektronikus ügyintézési felületekre, mert még egy védvonalat kell átlépniük.

A NISZ oldalán azt írják, hogy a kétlépcsős azonosítás lényege, hogy a széles körben elterjedt és általánosan használt jelszó alapú, egyfaktoros azonosítási módot kiegészíti egy következő faktorral, amely kizárólag az adott felhasználó birtokában lévő mobileszközhöz köthető.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználónak bejelentkezéskor az ügyfélkapus felhasználónéven és jelszón kívül egy harmadik adatot, a mobiltelefonjára vagy tabletjére telepített hitelesítő (authenticator) alkalmazás által előállított, egyszer használatos, 30 másodpercenként frissülő kódot is meg kell adnia. A hitelesítő alkalmazás használatához nincs szükség internetre, az alkalmazás az ideiglenes kódot a saját, belső ideje alapján generálja.

Az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ingyenes, használatához Ügyfélkapu regisztráció és egy olyan – lehetőség szerint kamerával rendelkező – mobileszköz szükséges, amely képes futtatni a független hitelesítő alkalmazásokat. Ilyen alkalmazás például az Android és az iOS platformon is díjmentesen elérhető Google Authenticator, de egy sor ilyen alkalmazás van még, többek között a NISZ is létrehozott egyet, NISZ Hitelesítő néven. Ezek az appok adják azt a kódot, amit (a régebbi sms-es megoldásokhoz hasonlóan) be kell írni a bejelentkezési felületen.

Az emelt szintű azonosítási szolgáltatás igénylése az ugyfelkapu.gov.hu felületen történő bejelentkezést követően – az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása után – kezdeményezhető. A felhasználó először kiválasztja az Ügyfélkapu+ igénylése menüpontot, majd a „Tovább az Ügyfélkapu+ igényléshez” gombra kattintva tudja párosítani az eszközeit a szolgáltatással. A NISZ anno egy videót is készített a folyamatról, íme:

A dolog szépséghibája, hogy az Ügyfélkapu+ jövője is bizonytalan, egyes meg nem erősített sajtóértesülések szerint az Ügyfélkapu+-t is ki fogják vezetni, helyét pedig a Digitális Állampolgárság Program keretében fejlesztett DÁP mobilappban lévő azonosítás veheti át.

DÁP alkalmazás

Ügyfélkapu-megszűnés ide, Ügyfélkapu+ oda, az biztos, hogy a DÁP mobilappot érdemes aktiválni mindenkinek, ugyanis a most elérhető alapfunkciókon túl sorra érkeznek majd ide azok az új állami digitális ügyek, amiket mobilról, egyszerűen lehet majd elérni.

Ma 337 ezer magyar állampolgár telefonján van ott a Digitális Állampolgár alkalmazás

- mondta el Both András a Portfolio Digital Transformation 2024 konferenciáján november 19-én. A Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgató-helyettese azt is kifejtette, hogy a DÁP jelenlegi legfontosabb funkciója egy egyszerű, EU által jóváhagyott, QR-kódos azonosítási megoldás, amellyel jelszó és felhasználónév nélkül lehet belépni az állami szolgáltatásokba.

több mint 500 ezer ilyen belépés történt eddig.

Ahhoz, hogy működő alkalmazásunk legyen, egy okostelefonra, magyar mobilszámra, személyazonosító okmányra van szükség, és el kell menni egy kormányablakba regisztrálni. Maga a regisztrációs folyamat pár percet vesz igénybe, az azonosítás pedig egy QR-kód beolvasásával történik.

Ám a mobilapp messze nem csak egy QR-kódos azonosítási eszköz lesz. Az app alkalmas a hivatalos rendőri igazoltatásra, 2026 végére az összes nagy hazai szervnél szeretnék ezt bevezetni, majd ezt követőn 2026-ban határon átnyúló szolgáltatásként is megnyílhat EU-n belül a személyazonosításra alkalmas okmányok digitalizációja. A saját tulajdonú autónk adatai, a családi adatok, az ingatlanadatok is bekerülnek az alkalmazásba. Az appal együtt megjelent Magyarország első tisztán digitális okmánya, az erkölcsi bizonyítvány. Az igazgatásszervezési logika létrehozta ezt a jogintézményt, így már nincs akadálya annak, hogy más dokumentumok is megjelenjenek ilyen formában.

Az Európai Bizottsággal is egyeztetve választották ki az első 10 életeseményt, amikor állami ügyintézésre van szükség, és amit digitalizálni fognak. Ilyen életesemény, amikor az állampolgár

belföldön költözik,

nyugdíjas lesz,

vállalkozni szeretne,

gyermeke születik,

házasságot köt,

felsőoktatásban tanulna,

egy hozzátartozója elhunyt,

gépjárművet vesz,

elvesztette a munkáját,

jogosítványt szerez.

2027 év végéig fogják ezeket az életeseményeket digitalizálni, az autóvásárlás lesz az egyik első a felsoroltak közül.

Ahogy arról korábban is írtunk, később további funkciókkal bővül majd az app, amelyet a piaci szolgáltatók is használni fognak:

2025 harmadik negyedévétől bankok, közműszolgáltatók felületeire is bejelentkezhetünk az appal, és ekkortól válik elérhetővé náluk a digitális aláírás is.

2025 negyedik negyedévétől a gépjármű adás-vételt is intézhetjük az appban, a digitális tárcában minden okmány elérhető lesz elektronikus formában, az életkorunkat is igazolhatjuk vele.

2026-tól jöhet az ePosta szolgáltatás, amely segítségével a közigazgatási szervekkel is levelezhetünk, jöhet az eFizetés is, mely egy online fizetési megoldás lesz, ha az ügyintézések során valamit ki kell fizetnünk, és a legfontosabb közigazgatási ügyeket is beépítik az appba.

Címlapkép forrása: Portfolio