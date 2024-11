Feltörtek egy központi bankot, mesés vagyont talicskáztak ki a számlákról

Az ugandai központi bank informatikai rendszerét feltörve hackerek mintegy 17 millió dollárnak (6,6 milliárd forintnak) megfelelő összeget loptak el. A támadás során a pénz egy részét külföldre utalták, de a hatóságok már intézkedtek az ügy kivizsgálásáról és a károk enyhítéséről - számolt be a Reuters.

Az állami tulajdonú New Vision című ugandai újság csütörtökön arról számolt be, hogy

külföldi hackerek 62 milliárd ugandai shillinget (16,8 millió dollár) loptak el az ország központi bankjából.

A lap információi szerint a magukat "Waste" néven azonosító hackerek a hónap elején fértek hozzá a Bank of Uganda informatikai rendszereihez, és hajtották végre az illegális pénzátutalást.

A New Vision meg nem nevezett banki forrásokra hivatkozva közölte, hogy a délkelet-ázsiai székhelyű hackercsoport az ellopott összeg egy részét Japánba továbbította. A központi bank egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére az üggyel kapcsolatban, ahogy az ugandai rendőrség sem adott ki hivatalos közleményt.

Pozitív fejlemény, hogy a New Vision értesülései szerint a Bank of Uganda sikeresen visszaszerezte az eltulajdonított pénz több mint felét. Az incidens súlyosságát jelzi, hogy Yoweri Museveni elnök vizsgálatot rendelt el a kibertámadással kapcsolatban.

Uganda legnagyobb független napilapja, a Daily Monitor arról számolt be, hogy a lopásban bennfentesek összejátszása is szerepet játszhatott. Ez felveti a belső ellenőrzési rendszerek hatékonyságának kérdését is.

A mostani eset nem egyedülálló Ugandában, korábban is történtek már kibertámadások bankok és más pénzügyi szolgáltatók, köztük távközlési cégek ellen.

Az incidens rávilágít az afrikai pénzügyi szektor kiberbiztonságának sebezhetőségére, és várhatóan fokozott figyelmet irányít majd a bankok és pénzügyi intézmények informatikai védelmének megerősítésére a régióban.

Forrás: Reuters

