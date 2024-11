Itt vannak a 4iG legfrissebb számai: nő a bevétel, csökken az eladósodottság

Portfolio 2024. november 29. 20:49

Kétszámjegyű növekedésről számolt be a 4iG a harmadik negyedévre mind a bevétel, mind az EBITDA szintjén, amit a távközlési szegmensben elért növekedés mellett az IT üzletág erős teljesítménye segített. Az eladósodottsági mutatók csökkentek a készpénzállomány növekedésének köszönhetően, viszont az átfogó jövedelem továbbra is mínuszos a pénzmozgással nem járó tételek, úgy, mint az akvizíciók nyomán elszámolt vételár-allokációs hatások, értékcsökkenés és amortizáció, továbbá a devizában elszámolt hitelek átértékelése eredményeként.