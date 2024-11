Tényleg megette a falra ragasztott 2,4 milliárd forintos banánt a kriptovállalkozó - Itt a videó

Múlt héten Justin Sun kínai vállalkozó 6,2 millió dollárt, vagyis jelenlegi árfolyamon 2,4 milliárd forintot fizetett a New York-i Sotheby aukcióján Maurizio Cattelan olasz művész Comedian című művéért, ami nem más, mint egy ragasztószalaggal a falra ragasztott banán.

Sun már az aukciót követően jelezte, hogy meg fogja enni a műalkotást. És most meg is tette.

Justin Sun ate a banana for $6.2 millionJustin Sun, the founder of the TRON blockchain project, ate a banana that he had previously purchased for $6.2 million. As Sun wrote about it in his X:This is not just a piece of art: it represents a cultural phenomenon that bridges pic.twitter.com/fpHDQYBPog