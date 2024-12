Már reggel rákapcsolt a dollár - Mi történik a piacokon?

A reggeli órákban Ázsiában vegyes hangulatban telik a kereskedés, Európában azonban eshetnek a tőzsdék. Érdekesség, hogy a dollár már most közel fél százalékos erősödésben van az euróval szemben, emellett pedig a pénteki hitelminősítői figyelmeztetés után a forint is eséssel kezdi a hetet. Az európai tőzsdéken a francai CAC indexre is érdemes lesz figyelni, ugyanis kormányválság van kibontakozóban Franciaországban.Ami a gazdasági eseményeket illeti, a hét első napján a hazai feldolgozóipari adatok mellett az európai munkanélküliségi, illetve amerikai feldolgozóipari bmi adatokra ajánlott figyelni.