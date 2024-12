Űrprogramtól a nemzetközi terjeszkedésig: mutatjuk a 4iG terveit

Portfolio 2024. december 02. 12:58

Nyáron lezárulhat a 4iG transzformációs programja, ezt követően jelentkeznek majd a szinergiahatások, de a számokon már most elkezdtek látszódni a hatások – mondta el a harmadik negyedéves gyorsjelentést értékelve Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója. A cégvezető hozzátette, hogy a 2024-es teljes évben már 200 milliárd forint felett lehet az EBITDA. Elmondta azt is, hogy szeretnének beszélgetni a három nagy hitelminősítővel, mert cél, hogy kilépjenek a nemzetközi kötvénypiacra is.