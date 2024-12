Megérkezett a fontos adat, reagál a tőzsde

Meglehetősen csendesen teltek az elmúlt napok a bitcoin piacán, miután nem sikerült áttörni a hatalmas mérföldkőnek számító 100 000 dolláros szintet. Ennek köszönhetően a figyelem inkább az altcoinok felé irányult az elmúlt napokban. Most azonban újabb fordulat jöhet, mivel izgalmas képet mutatnak most a grafikonok a bitcoin esetében. Éppen ezért most megnéztük, hogy milyen fontos technikai szintekre érdemes figyelni, és arra a kérdésre is választ kerestünk, hogy mikor kezdődhet a következő rali a bitcoinban.