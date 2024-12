Beigazolódtak a várakozások: az OPEC+ elhalasztja az olajkitermelésük növelését

Az olajkitermelés további visszafogásáról döntött a közel-keleti olajkitermelőket, valamint Oroszországot is magában foglaló OPEC+ szövetség. A piaci szakértők által is várt döntés értelmében a kitermelés növekedésére leghamarabb 2025. második negyedévétől lehet számítani, akkor is csak fokozatosan - írja a CNBC.