Elfogyott az amerikai tőzsdék ereje

Közeledik az év vége, amit az is jelez, hogy sorra publikálják 2025-ös befektetési ajánlásaikat a nagy elemzőházak. A UBS friss stratégiája szerint Donald Trump újabb elnöksége és első lépései határozhatják meg a befektetési sztorikat jövőre a tőzsdéken. Az amerikai piacokra optimisták a UBS szakértői és az ázsiai tőzsdéken is látnak vonzó lehetőségeket, az európai részvények azonban alulteljesítők lehetnek véleményük szerint. Az elemzők megnevezték három kedvenc szektorukat is.