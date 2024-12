Mikor érdemes bevenni a vitaminokat és a nyomelemeket? - Egyetemi szakértők válaszolták meg a nagy kérdést

Az első fontos szempont a vitamin oldhatósága. Horváth István László magyarázata szerint a zsírban oldódó A, D, E és K vitaminokat étkezés közben ajánlott bevenni, míg a vízben oldódó B és C vitaminokat egy pohár vízzel, akár reggeli előtt is fogyaszthatjuk. A B-vitamin reggeli bevétele energiát adhat a napindításhoz.

Az ásványi anyagok esetében Vajda Péter kiemeli: a vastartalmú készítményeket lehetőleg éhgyomorra vegyük be a jobb felszívódás érdekében, kivéve, ha gyomorpanaszokat okoz. A magnézium- és vastartalmú készítményeket ne együtt szedjük, ha lehetséges, a vasat reggel, a magnéziumot este vegyük be, ami az elalvást is segítheti.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a vitaminok és ásványi anyagok bevételéhez a legjobb egy pohár víz.

A koffeintartalmú italok ronthatják a felszívódást, míg a C-, B1- és B2-vitaminok hő hatására bomlanak, ezért forró itallal nem ajánlott bevenni őket

- figyelmezetett Vajda Péter. Mint mondja, a tejtermékek gátolják a vas felszívódását, míg a C-vitamin segíti azt."

Gyógyszerek szedése esetén fontos az 1-2 órás időkülönbség betartása a vitaminok és ásványi anyagok bevétele között. Horváth István László szerint az antibiotikumok, véralvadásgátlók és onkológiai készítmények alkalmazásakor különösen fontos tájékoztatni a kezelőorvost és a gyógyszerészt a kiegészítő terápiákról.

A szakértők felhívják a figyelmet, hogy bizonyos élethelyzetekben, például terhesség alatt, vagy életmódbeli tényezők miatt (pl. dohányzás, rendszeres alkoholfogyasztás) eltérő lehet a vitaminszükséglet. Horváth István László hangsúlyozza a kúraszerű használat fontosságát, míg Vajda Péter a megbízható beszerzési források jelentőségét emeli ki.

Összességében a vitaminok és ásványi anyagok helyes alkalmazása kulcsfontosságú az egészség megőrzésében, de mindig érdemes szakember tanácsát kérni a személyre szabott adagolás és alkalmazás érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images