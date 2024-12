Beindult az év végi hajrá a hazai műkereskedelemben – II. rész

A Contempo Auctions december 8-án záruló online árverésének 42 tétele között Frey Krisztiántól Bernáth/y Sándorig, El Kazovszkijtól fe Lugossy Lászlóig a hazai kortárs művészet számos keresett alkotójának munkáit megtaláljuk. A vezető tételek általában az 500 ezer és 1 millió forint közötti sávból indulnak. Kivételt képez El Kazovszkij vegyes technikájú Vándorállata; az 1990 körül készült nagyméretű alkotásra 1,2 millió forinton kezdődhet a licit.

December 9-én zárul a MissionArt Galéria klasszikus modern grafikáknak és festményeknek szentelt aukciója, melyen a legnagyobb csoportot olyan művészek alkotják, akiknek pályája, vagy annak egy része Nagybányához kötődött. Őket találjuk a legmagasabb áron indított művek szerzői között is: Boromisza Tibor Favágók a hegyen című, 1925 körül született festménye 4,2 millió, Nyilasy Sándor dolgozó parasztokat megörökítő munkája 2,4 millió, Nagy Oszkár két utcarészlete egyenként 1,2 millió forinton kezd. A hazai mesterek mellett felbukkan a tételek között egy Raoul Dufy portré ceruzarajz is, melyre 420 ezer forintról indulhat a licit.

A Nagyházi Galéria és Aukciósház december 10-től kezdődően négy napon át árverez és összesen több mint 1400 tételt visz kalapács alá.

Az első napon, december 10-én régi, valamint XIX-XX. századi mesterek műveire lehet licitálni és ekkor cserélhet gazdát a négynapos aukciósorozat – és az egész téli szezon – egyik kiemelkedő sztártétele, a híres XVI. századi velencei mester, Tiziano Bűnbánó Magdolnája. 19 évvel a Máriát a gyermek Jézussal és Szent Pállal ábrázoló festményének 180 millió forintért történt értékesítése után tehát a galéria a halhatatlan itáliai mester újabb remekét kínálhatja megvételre. Előző, itt árverezett munkájával vevője nem csinált rossz üzletet, hiszen a Magyar Nemzeti Bank az Értéktár program keretében 2015-ben már 4,5 milliárd forintot fizetett érte. A számtalan változatban megfestett Bűnbánó Magdolna ehhez képest most viszonylag szerény, 110 millió forintos kikiáltási árról indulva várja a liciteket. A legdrágább tételek között további négy, XVII., illetve XVIII. századi olasz mester, köztük a BÁV-nál is szerepelt Francesco Solimena munkáival is találkozhatunk. A magyar festészet XIX. századi munkákkal képviselteti magát a top tételek között: Molnár József Fürdő után című munkája 11 millió, Mészöly Géza tájképe pedig 7 millió forintról indul.

Tiziano: Bűnbánó Magdolna, induló ár: 110 millió forint. A Nagyházi Galéria és Aukciósház jóvoltából

A december 11-i XX. századi anyagban 15 tétel kezd egymillió forint feletti áron, köztük egy szobor, Kövesházi Kalmár Elza munkája (2,8 millió forint). Egy jelentős Szőnyi István festmény, az 1920-ban született Fürdés után 22 millióról, Vaszary János Ülő lánya 12 millióról, Bernáth Aurél Csillagnézőkje 2,8 millió forintról indul. A kortárs anyagból Kelemen Károly egészen friss, nagyméretű olajképét, a 3,4 millió forinton kezdő Happiness, happiness, happiness-t emeljük ki. E nap kínálatát gazdagítja egy kortárs jótékonysági árverés is, többek között Barakonyi Zsombor és Weiler Péter munkáival.

Szőnyi István: Fürdés után, 1920, induló ár: 22 millió forint. A Nagyházi Galéria és Aukciósház jóvoltából

A harmadik napon, 12-én bútorok, szőnyegek és műtárgyak alkotják a kínálatot. Sztártételnek egy 1580-1600 körül készült brüsszeli kézi szövésű gobelin ígérkezik, amelyért legalább 22 millió forintot várnak. Egy XIX. század végi francia állóóra 9,5 millió, egy XIX. század közepi intarziás úti íróláda 3,8 millió forintról indul. A szőnyegkínálat krémjét anatóliai, iráni, türkmén és kaukázusi darabok képezik, az induló árak a 60 ezer és másfél millió forint közötti sávban mozognak.

Besszusz, Baktria satrapáját saját katonái átadják Nagy Sándornak, falikárpit, brüsszeli mester, 1580-1600 között, induló ár: 22 millió forint. A Nagyházi Galéria és Aukciósház jóvoltából

A negyedik napon, 13-án műtárgyakra, ezüstökre és ékszerekre lehet licitálni. Egy látványos aranyozott ezüst díszláda, fedelének belső felületén Erzsébet királyné és Ferenc József képmásával 6 millió forinton kezd, az órák és ékszerek induló ára néhány tízezer és 2 millió forint között mozog.

A Műgyűjtők Háza december 11-i aukciójának műfajilag sokszínű kínálatából M. Tóth Margit üvegplasztikáját (induló ár 380 ezer forint), Kozma István nagybányai ihletésű festményét (380 ezer forint), Kerényi Jenő bronz Táncosnőjét (120 ezer forint) és Keserü Ilona Harmónia című szitanyomatát (120 ezer forint) emeljük ki.

A Bodó Galéria december 12-i téli árverésén a legmagasabb árat Batthyány Gyula Népvándorlás – Csontváry emlékére című 1914-es vásznáért várják. A mű induló ára 14 millió, becsértéke 18-24 millió forint. A tíz legdrágább tétel közé legalább 2,4 milliós induló árral lehetett bekerülni; ezt a küszöböt festmények mellett egy mór stílusú Zsolnay díszváza is elérte. A kortársaknál Városi Gábor absztrakt munkája 4 millió forintról, a még mindig csak 14 éves Sávolt Karolina idei olajképe pedig 2,2 millió forintról indul.

Batthyány Gyula: Népvándorlás – Csontváry emlékére, 1914, induló ár: 14 millió forint. A Bodó Galéria és Aukciósház jóvoltából

Az ARTE Galéria ugyancsak december 12-i grafikai árverésének vezető tétele Bálint Endre Képszonettek című 16 lapos, komplett mappája 1985-ből, melyre 500 ezer forintról indítva várják a liciteket.

December 15-én tartja téli árverését a Virág Judit Galéria.

A 201 tételből álló anyag gerincét ezúttal is XIX-XX. századi magyar festők munkái alkotják, de, noha egy hónapja külön aukciókat szenteltek a kortárs műveknek és a Zsolnay-kerámiáknak, mindkét kategória izgalmas alkotásokkal van jelen a mostani kínálatban is. Mindig felfokozott izgalmat kelt gyűjtői körökben, ha a magyar aukciós rekordot 460 millió forinttal tartó Csontváry Kosztka Tivadar egy-egy munkája nagyritkán felbukkan a piacon. Bizonyára így lesz ez most is, amikor a Pirosruhás gyermek című 1894-es olajképe kerül kalapács alá. A festmény csak az utóbbi évtizedekben vált igazán ismertté, mivel 1994-ig egy olyan magángyűjteményben „bújt meg”, melynek tulajdonosa nem engedett betekintést kollekciójába. A festmény, mely egyes feltételezések szerint Csontváry húgát, Bellát ábrázolja, később letétként a pécsi Csontváry Múzeumba került, két éve pedig az Art and Antique vásáron is látható volt, akkor már a Virág Judit Galéria standján. A mű induló ára 160 millió forint – ugyanennyin kezdett három éve a hazai árrekordot mindmáig tartó Csontváry-festmény, a Titokzatos sziget is – becsértéke pedig 300-400 millió forint.

Csontváry Kosztka Tivadar: Pirosruhás gyermek, 1894, induló ár: 160 millió forint. A Virág Judit Galéria jóvoltából

Munkácsy Mihály Zichy Zsófiát ábrázoló, 1877-78-ban készült portréképe egy párizsi galériából került Ausztráliába, ahol mostanáig eredeti tulajdonosa örököseinek birtokában volt, így abszolút újdonságnak számít a hazai piacon. A licit 48 millió forinton kezdődhet; a becsértéket a galéria 100-150 millió forintban határozta meg. Kvalitásos munkákra lehet licitálni a magyar festészet olyan kiemelkedő alkotóitól, mint Paál László (Erdőrészlet sziklákkal, kikiáltási ár 40 millió forint) vagy a XX. századiak közül Egry József (Vitorlás, ugyancsak 40 millió forint), Boromisza Tibor (Tavasz Nagybányán, 36 millió forint) és Ziffer Sándor (Pihenő modellek, 36 millió forint). Kondor Béla egy tragikus témát, az 1972-es müncheni olimpia emlékezetes túszdrámáját transzponálta elemi erejű műalkotássá. A nem sokkal a tragikus esemény után készült olajpasztell kezdő ára ugyancsak 36 millió forint. A 10 millió forint alatt indított tételek közül Márffy Ödön és Iványi Grünwald Béla parkrészletét (9,5 illetve 8 millió forint) és Bernáth Aurél alpesi tájképét emeljük ki (8 millió forint). A legtöbb munka, szám szerint hét, Scheiber Hugótól szerepel a kínálatban; a legmagasabbról, 10 millió forintról a Bártáncosok című gouache indul.

Munkácsy Mihály: Fiatal lány arcképe (Zichy Zsófia), 1877-78, induló ár: 48 millió forint. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A kortárs festmények szerzői között Fajó Jánostól és Birkás Ákostól kezdve Lakner Lászlón, Nádler Istvánon és Keserü Ilonán át fe Lugossy Lászlóig és Wahorn Andrásig keresett mesterek neveit találjuk, az ő munkáik induló ára a 3 és 7,5 millió forint közötti sávban mozog.

A 14 Zsolnay közül 12 millió forinttal egy Mack Lajos formaterve alapján készült 1906-os jardinière kapta a legmagasabb kezdő árat.

Jardinière, keselyűvel és kígyóval, 1906, Zsolnay, formaterv Mack Lajos, induló ár: 12 millió forint. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A Pintér Aukciósház december 19-i karácsonyi árverésén 241 tétel vár új tulajdonosra, a festmények és grafikák mellett plasztikák, Zsolnay kerámiák, bútorok, ékszerek és ezüst dísztárgyak. A XX. századi mesterek közül megkülönbözetett figyelem kísérheti Kádár Béla Falusi jelenetét és Kmetty János női aktját (induló áruk egyaránt 3,5 millió forint), míg a kortársak közül Csernus Sándor, Lovas Ilona, Fehér László és Cseke Szilárd művei kelhetnek el a legdrágábban; műveik induló árai a 2,4 és 14 millió forint közötti sávban mozognak. A szoborkínálatból Kisfaludi Strobl Zsigmond 13 millióról induló bronza, a Vénusz születése emelkedik ki.

Ugyanezen a napon zárja online gyorsárverését a Darabanth Aukciósház; majd másnap a szezon a BÁV ART ugyancsak online árverésével fejeződik be.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Besszusz, Baktria satrapáját saját katonái átadják Nagy Sándornak, falikárpit, brüsszeli mester, 1580-1600 között, induló ár: 22 millió forint. A Nagyházi Galéria és Aukciósház jóvoltából